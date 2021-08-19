HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. A Haber ekibine otoparkta saldırı

A Haber ekibine otoparkta saldırı

19.08.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te haber çekiminden dönen A Haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otoparkta bir kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Olay, Karagöz Mahallesi Gümrük Caddesi üzerinde bulunan özel bir otoparkta meydana geldi. Haber çalışmasının ardından otoparka aracını almaya gelen A Haber ekibi önce sözlü saldırıya ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan sözlü ve fiziksel saldırı anları ise güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

"BİR ANDA BOĞAZIMI SIKTI"

Saldırıya uğrayan Geçgel, yaşadıkları saldırı anlarını ise, "Otoparka aracımızı kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte bırakırken logomuzu görünce tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Ben çok üstünde durmadım. Aracımızı almaya geldiğimizde bize bağırmaya başladı. Otopark girişinde görevli kimse olmadığı halde bize ’aracı yukardan alacaksın lan’ diyerek bağırdı, ardından fişi bana verdi. Ben fişi alıp yukarı yöneldiğimde ise bir anda anlam veremediğim bir şekilde saldırarak boğazımı sıktı. Boğazımı sıkarken kurumuma, bana ve ekip arkadaşım Mehmet Ali Bağ’a hakaretler yağdırdı. Boynumda izler kaldı, kendisine elimde mikrofonum olduğu için işime duyduğum saygımdan dolayı karşılık vermedim. Mikrofon logosundan rahatsız olduğunu daha sonra anladık. Olay yerine polisler geldi, şahsı aldılar karakola götürdüler. Bu saldırı sadece A Haber’e, şahsıma ve ekip arkadaşıma değil tüm basına karşı yapılmış saldırıdır. Darp raporu alarak kendisinden şikayetçi olduk" dedi.

Olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’un saldırıya uğrayan Geçgel ve Bağ’ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Öte yandan saldırgan sahsın sosyal medya hesaplarından CHP ile ilgili paylaşımlar yaptığı öğrenildi. (İHA)

Muğla'daki yangını görüntüleyen A Haber ekibine tepki! Yayını kestilerMuğla'daki yangını görüntüleyen A Haber ekibine tepki! Yayını kestiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.