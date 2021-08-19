A Haber ekibine otoparkta saldırı

Olay, Karagöz Mahallesi Gümrük Caddesi üzerinde bulunan özel bir otoparkta meydana geldi. Haber çalışmasının ardından otoparka aracını almaya gelen A Haber ekibi önce sözlü saldırıya ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan sözlü ve fiziksel saldırı anları ise güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

"BİR ANDA BOĞAZIMI SIKTI"

Saldırıya uğrayan Geçgel, yaşadıkları saldırı anlarını ise, "Otoparka aracımızı kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte bırakırken logomuzu görünce tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Ben çok üstünde durmadım. Aracımızı almaya geldiğimizde bize bağırmaya başladı. Otopark girişinde görevli kimse olmadığı halde bize ’aracı yukardan alacaksın lan’ diyerek bağırdı, ardından fişi bana verdi. Ben fişi alıp yukarı yöneldiğimde ise bir anda anlam veremediğim bir şekilde saldırarak boğazımı sıktı. Boğazımı sıkarken kurumuma, bana ve ekip arkadaşım Mehmet Ali Bağ’a hakaretler yağdırdı. Boynumda izler kaldı, kendisine elimde mikrofonum olduğu için işime duyduğum saygımdan dolayı karşılık vermedim. Mikrofon logosundan rahatsız olduğunu daha sonra anladık. Olay yerine polisler geldi, şahsı aldılar karakola götürdüler. Bu saldırı sadece A Haber’e, şahsıma ve ekip arkadaşıma değil tüm basına karşı yapılmış saldırıdır. Darp raporu alarak kendisinden şikayetçi olduk" dedi.

Olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’un saldırıya uğrayan Geçgel ve Bağ’ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Öte yandan saldırgan sahsın sosyal medya hesaplarından CHP ile ilgili paylaşımlar yaptığı öğrenildi. (İHA)



