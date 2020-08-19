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A Haber muhabiri Yunanistan'da olay oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Yunan televizyonuna Türkiye-Yunanistan gerilime dair bilgiler veren A Haber muhabiri Manolis Kostidis’in canlı yayında başına gelenler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yunan televizyonuna Türkiye-Yunanistan gerilime dair bilgiler veren A Haber muhabiri Manolis Kostidis’in canlı yayında başına gelenler sosyal medyanın gündeminde.

Kostidis, İstanbul’dan yaptığı canlı yayında Türkiye ve Erdoğan ile ilgili bilgiler aktarırken çevredekilerin kendisini telefonla kayıt altına almasına tepki gösterdi.

Canlı yayının ortasında yayını bırakıp “Niye çekiyorsun beni” diyen Kostidis’in bu görüntüsü gündeme oturdu.

Öte yandan bu görüntüler Yunanistan tarafında hem sosyal medyada hem de televizyonlarda “Yunanlılara Türkiye’de tepkiler artıyor” haberlerinin yapılmasına neden oldu.

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