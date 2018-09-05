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A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Sosyal medya televizyon ekranlarında yayınlanan bu röportajı konuşuyor... A Haber muhabiri tarafından vatandaşlara yöneltilen sorular büyük yankı uyandırdı. Görüntülere tepki gösterenlerden biri de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dı. Çıray, Twitter hesabından videoyu paylaşırken, "Bu nasıl televizyoncu bu nasıl röportaj? Böyle bir beyin yıkamaya %50'nin direnebilmesi mucize" notunu düştü.

A Haber kanalında gece saatlerinde sokak röportajları yayımlanırken, İstanbul Sultanbeyli'de yapılan röportajlarda oldukça dikkat çeken anlar yaşandı.

Vatandaşlara mikrofon uzatan A Haber muhabirinin tavrı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden olurken, konuyla ilgili olarak birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

A HABER MUHABİRİ: BAŞKANIMIZIN DİK DURUŞU NASILDI

Muhabir, mikrofon uzattığı vatandaşa 'Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ekonomik saldırı karşısındaki dik duruşunu nasıl buluyorsunuz? Türkiye'ye boyun eğdirmedi, güçlü Türkiye olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Papazı göndermedi. Çünkü ne dedik papazı istiyorsanız siz de FETÖ'nün elebaşını vereceksiniz, ondan sonra papazı alacaksınız. Amerika FETÖ'yü vermedi, Türkiye'ye kalktı ekonomi yönden saldırdı. Başkanımızın dik duruşu nasıldı?' diye sorarken, vatandaştan gelen yanıtsa şu şekildeydi;

"Cumhurbaşkanımız papazı gönderirse millet zaten arkasında durmaz. Çünkü onu gönderdiği anda, bahanedir o. Göndermesin, niye gönderiyor ki."

'TÜRKİYE GİTTİKÇE GÜÇLEŞTİ, ARTIK HER GEÇEN DAKİKA DA GÜÇLEŞTİ'

A Haber muhabiri, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi;

“2002 yılından itibaren devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanlık dönemini yaptı Cumhurbaşkanlığı dönemini yaptı şimdi de Devlet Başkanlığı görevini yapıyor. Türkiye'yi 16 yıldır yönetiyor. 2002 yılından itibaren Türkiye gittikçe güçleşti, artık her geçen dakika da güçleşti, istikrarlı Türkiye kararlı Türkiye ve emin adımlarla ilerleyen Türkiye diyoruz. Sizce Türkiye'nin bu şekilde ilerlemesini gördükçe Amerika o yüzden mi saldırıyor? 2023 hedefimize gitmemizi istemiyor mu Amerika?”

Muhabirin, '2002 yılından itibaren Türkiye gittikçe güçleşti, artık her geçen dakika da güçleşti' ifadesi dikkat çekerken, vatandaş bu sözlere 'İstemiyor, istemiyor doğru' diye yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

A Haber muhabirinin röportajına ilişkin video sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde paylaşılırken, kullanıcılardan tepki üstüne tepki geldi.

Görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dı. Çıray, Twitter hesabından videoyu paylaşarak "Bu nasıl televizyoncu bu nasıl röportaj? Böyle bir beyin yıkamaya %50'nin direnebilmesi mucize" notunu düştü.

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İşte diğer tepkiler;

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a haber muhabiri a haber röportaj sosyal medya Video

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
neden tepki geliyormuş ki..herkesin hür düşüncesi.Saygi duymak gerek
@emektarankara_2014 bu düşünce değil yalakalık ve algı
a haber çok adsinizzzz çok adi çok yakalsınızzzz
@i.cabik senin kadar değil
ALLAHIM AKLIMI KORU !NASIL BİR ÜLKE BURASI YAHU .
Türkiye'de yaşamak güçleşti...
A haber için sıradan bir gün
adam haklı, röportajda garip olan nedir
KİMSE KUSURA BAKMASIN SULTANBEYLİDE RÖPORTAJ YAPARSAN SORU-CEVAP BU OLUR CAMİ SAYISI OKUL SAYISINDAN FAZLA OLAN İLÇE NİYE BAKIRKÖY ŞİŞLİ KADIKÖY GİBİ İLÇELERDE BUNU YAPMIYOR ALACAĞI CEVABI BİLİYOR ÇÜNKÜ MADEM HALKIN NABZINI TUTUYORSUN SEMT SEMT DOLAŞ DELİKANLI GİBİDE YAYINLA RAHİP BİLDİĞİN TERÖRİSTİ EVDE BESLİYORSUN YATIR FETÖCÜLER GİBİ CEZAEVLERİNDE DE GÖRELİM
Bunlar zamanında anne sütünden mahrum kalanlar. bunlara bebekken suyu basmışlar. şimdi bu haldeler. yazık.
bu ülkede atom bombasını durduran tank yaptık diye haber servis edildi. hedef 2023 , birilerinin kasası o zaman dolacak anlaşılan. ne kadar büyük kasa varsa
ustayım diyen bir yonetimle bu haldeysek acemi döneminde yönettiği belediye ne hale gelmiştir düşüncesi bile korkunç
o papazı verdiklerinde ne diyecekler onu bekliyorum gerçi nelere neler dediler yine bu millete yedirirler güçleşti bu ülke zeka açısından yaşamak için güçleşti
ahırda ineklere koyunlara dahi bu cahilce soruları sorsalar onlar bile kıçıyla göler size aaaaaaaaaaaaaa haber
a haber dunun fetocusu bugunun tayyipcisi yarinin Allah bilir neycisi guc kimdeyse ona yalakalik yapan bir kurum birde beyaz tv ikisi muhtesem
BEN YAZDIM BEN OYNADIM . A HABERE BAKSAN DÜNYA YETMEDİ UZAYI FETHETTİK ... her şey bol da alacak paran var mı...
üç gün sonra bu adiler papaza kardeşimiz derse şaşırmayın
anne sütü şart!
Bunlar da arlanma utanma yok. şeytanın sağ bacağı bunlar. hatta bunların olduğu yere şeytan bile uğramaz. Bunlar menfaat uğruna sülalelerini satar.
@avarayakamoz bunlara dolar ver herşeyini alırsın
ekonomiyi bilenlere sorsa bu sunucu bozuntusunu sopayla kovalarlar nerde cahil varsa seçip sorarlar
ortada bir saldırı var saldırının bu derece yıpratıcı olması saldıranın gücü değil bizim gücsüzlüğümüz olmuyor mu kış günü tişörtle gezip grip olunca suçlu mikrop mu bizmiyiz? elde avuçta gelir kaynağın yok herşeyinle dışa bagımlısın ağır sanayin yok tarım kotalarla bitirilmiş samanı bile ithal ediyorsun hayvancılık aynı keza eti dışardan alıyorsun en son şeker fabrikalarında yasadık satmayın diyenlere inat satıldı satışlarda şaibeler konuşuluyor satarken iyide sonra miras yediler gibi para bitince böyle dımdızlak ortada kalınca suçluyu uzaklarda aramaya gerek yok birazda kendimize bakalım
türkiyede yasamak isdemeyenler fetönün canak yalayanları gibi kacsınlar diğer ülkelere zaten vatan hainlerine yardım eden ülke cok
miletin hür düşüncesimi sizler miletin hür düşüncesine saygı duyuyormsnuz ses eden bolucu hain terr olur hapsi boylar
yağcıların cahillerin et yığınlarının nabzı olsa gerek
ak partiye gönül vermiş Recep tayyip erdoğını canı gönülden seven destekleyen biri olaraktan Şu A haberi bir türlü anlayamadım yahu taraflı olabilirsin ama körü körüne birini sevmek doğrularını görüp yanlışlarını hiç yokmuş gibi davranmak nedir buna bir anlam veremiyorum. Bir gün de çıkıp sayın başkan hakkında böyle yapmasaydı iyi olurdu bu politikası yanlış de. Tüm insanlar gibi reisimizinde yanlışları var bunlarıda insanlara anlatmak tartışmak lazım !!!
vatanını miletini devletini sen vatandaşlar her türlü zorloğa göğüs gerer ve 15 temuda olduğu gibi savasır ve bu vatanı kimseye bırakmaz ne fetöcülere nede pkklı adilere nede iç dıs düşmanlara bırakmaz
tiyatro gibi amarika bizi kıskanıyor milet açlıktan gençler işsizlikten kırılıyor ALLAHIM sen aklımızı koru.
HEDEF NE BİLEN VAR MI
2023 e kadar aç ölürüz amk.Iyi de 2023 te adam başı 1. 2 milyon dolar para mı hibe edicekler anlaşılır gibi değil.
ya Allah askına röportaj yapana bak yaptırana bak al birini vur ötekine bunlar cahil cühela kesim bunlarla baş etmek zor kendi dünyalarını kurmus kavrulmaya calısıyolar işte
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