A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber kanalında gece saatlerinde sokak röportajları yayımlanırken, İstanbul Sultanbeyli'de yapılan röportajlarda oldukça dikkat çeken anlar yaşandı.
Vatandaşlara mikrofon uzatan A Haber muhabirinin tavrı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden olurken, konuyla ilgili olarak birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.
Muhabir, mikrofon uzattığı vatandaşa 'Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ekonomik saldırı karşısındaki dik duruşunu nasıl buluyorsunuz? Türkiye'ye boyun eğdirmedi, güçlü Türkiye olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Papazı göndermedi. Çünkü ne dedik papazı istiyorsanız siz de FETÖ'nün elebaşını vereceksiniz, ondan sonra papazı alacaksınız. Amerika FETÖ'yü vermedi, Türkiye'ye kalktı ekonomi yönden saldırdı. Başkanımızın dik duruşu nasıldı?' diye sorarken, vatandaştan gelen yanıtsa şu şekildeydi;
"Cumhurbaşkanımız papazı gönderirse millet zaten arkasında durmaz. Çünkü onu gönderdiği anda, bahanedir o. Göndermesin, niye gönderiyor ki."
'TÜRKİYE GİTTİKÇE GÜÇLEŞTİ, ARTIK HER GEÇEN DAKİKA DA GÜÇLEŞTİ'
A Haber muhabiri, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi;
“2002 yılından itibaren devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanlık dönemini yaptı Cumhurbaşkanlığı dönemini yaptı şimdi de Devlet Başkanlığı görevini yapıyor. Türkiye'yi 16 yıldır yönetiyor. 2002 yılından itibaren Türkiye gittikçe güçleşti, artık her geçen dakika da güçleşti, istikrarlı Türkiye kararlı Türkiye ve emin adımlarla ilerleyen Türkiye diyoruz. Sizce Türkiye'nin bu şekilde ilerlemesini gördükçe Amerika o yüzden mi saldırıyor? 2023 hedefimize gitmemizi istemiyor mu Amerika?”
Muhabirin, '2002 yılından itibaren Türkiye gittikçe güçleşti, artık her geçen dakika da güçleşti' ifadesi dikkat çekerken, vatandaş bu sözlere 'İstemiyor, istemiyor doğru' diye yanıt verdi.
A Haber muhabirinin röportajına ilişkin video sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde paylaşılırken, kullanıcılardan tepki üstüne tepki geldi.
Görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dı. Çıray, Twitter hesabından videoyu paylaşarak "Bu nasıl televizyoncu bu nasıl röportaj? Böyle bir beyin yıkamaya %50'nin direnebilmesi mucize" notunu düştü.
İşte diğer tepkiler;
6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak
Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak
İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek
Rusya İdlib'teki hedeflerini açıkladı
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı
Okuyucu Yorumları 31 yorum