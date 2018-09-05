A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber kanalında gece saatlerinde sokak röportajları yayımlanırken, İstanbul Sultanbeyli'de yapılan röportajlarda oldukça dikkat çeken anlar yaşandı.

Vatandaşlara mikrofon uzatan A Haber muhabirinin tavrı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden olurken, konuyla ilgili olarak birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

A HABER MUHABİRİ: BAŞKANIMIZIN DİK DURUŞU NASILDI

Muhabir, mikrofon uzattığı vatandaşa 'Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ekonomik saldırı karşısındaki dik duruşunu nasıl buluyorsunuz? Türkiye'ye boyun eğdirmedi, güçlü Türkiye olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Papazı göndermedi. Çünkü ne dedik papazı istiyorsanız siz de FETÖ'nün elebaşını vereceksiniz, ondan sonra papazı alacaksınız. Amerika FETÖ'yü vermedi, Türkiye'ye kalktı ekonomi yönden saldırdı. Başkanımızın dik duruşu nasıldı?' diye sorarken, vatandaştan gelen yanıtsa şu şekildeydi;

"Cumhurbaşkanımız papazı gönderirse millet zaten arkasında durmaz. Çünkü onu gönderdiği anda, bahanedir o. Göndermesin, niye gönderiyor ki."

'TÜRKİYE GİTTİKÇE GÜÇLEŞTİ, ARTIK HER GEÇEN DAKİKA DA GÜÇLEŞTİ'