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A ile başlayan bitkiler A harfi ile başlayan bitki isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 13:31
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Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçe'dir. Birçok farklı dilden gelip zaman içinde Türkçeleşmiş olan çok sayıda kelime vardır. Türk alfabesinde bulunan 29 harf kullanılarak oluşturulan kelimelerin neredeyse her biri birden fazla anlama karşılık gelebilir.

A ile başlayan bitkiler A harfi ile başlayan bitki isimleri

Her harf bir sesin karşılığıdır. Kullanılan alfabenin içinde yer alan harfler belli bir sıraya dizilmiştir ve bir araya gelmelerinden anlamlı kelimeler ortaya çıkar. 1928 tarihli kanun ile kabul edilen Türk alfabesinde yer alan her harften çok fazla sayıda kelime elde edilmiştir. Bu durum da Türkçe dilinin zengin kelime dağarcığına sahip olmasının bir başka nedenidir.

A ile başlayan bitkiler hangileridir?

Türkçe dilinde kullanılan alfabe, sesli ve sessiz ya da diğer isimleri ile ünlü ve ünsüz olmak üzere 2 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Ünlü ya da diğer adı ile sesli harfler 8 tanedir. Ses, tellerin titreşimi ile oluşur. Diğerleri ise ünsüzdür ve 21 tanedir. Burun ya da gırtlaktan çıkan harflerdir.

Türk alfabesinin ilk harfi olan A harfi ile başlayan birçok kelime bulunur. İsim, sıfat, zarf, zamir ya da farklı türlerde olan bu kelimelerin her biri en az bir anlama karşılık gelir. Türkçe dilinin geniş bir kelime dağarcığının olmasının nedenlerinden biri de bu anlamların çeşitliliğidir. A harfi ile başlayan birçok bitki adı vardır. Bu bitkiler çeşitli ülkelerde ya da bölgelerde yetişir.

A harfi ile başlayan bitki isimleri nelerdir?

Alfabenin ilk harfi olan A harfi ile başlayan ve çeşitli faydaları ile tanınan bitki, ot ve çiçek isimleri ile ağırlıklı olarak yetiştiği bölgeler şunlardır:

  • Anason (Doğu Akdeniz)
  • Aynısefa
  • Alıç
  • Adaçayı (Ege ve Akdeniz)
  • Ayrıkotu (Kuzey Yarım Küre)
  • Aslanpençesi (Afrika, Kuzey Amerika ve Asya)
  • Akdiken (Güney Avrupa ile Anadolu)
  • Atkuyruğu (Avusturalya)
  • Avokado (Yaprağı)
  • Abelya (Çin kökenlidir)
  • Acemborusu
  • Açelya
  • Ananas
  • Ahududu (Avusturalya dışında her yerde yetişir)
  • Ayva yaprağı
  • Altınotu (doğu Anadolu ve Avrupa)

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