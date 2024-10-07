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A ile başlayan eşya A harfi ile başlayan eşya isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 14:48
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Türkçe dili en zengin kelime dağarcığına sahip olan diller arasında yer alır. Bu zenginliğin birçok nedeni vardır. Özellikle birleşik kelimelerin varlığı, farklı dillerden gelmiş olmalarına rağmen zaman içinde aldıkları ekler ya da uğradıkları değişimlerle Türkçeleşen kelimeler gibi durumlar bu zenginliğin başat sebeplerindendir.

A ile başlayan eşya A harfi ile başlayan eşya isimleri

Tüm dillerin kullandığı kendine has bir alfabe vardır. Türkçe dilinde 1928 yılında yayınlanan kanun ile birlikte kullanılmaya başlanan alfabede Latin harfleri esas alınmıştır. Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun ile yürürlüğe giren alfabede ünlü ve ünsüz olarak sınıflandırılmış olan harflerden oluşan toplamda 29 adet harf bulunur.

Harfler seslerin karşılığı olarak kullanılır ve bir araya gelerek çeşitli kelimeler oluştururlar. Türkçe çok zengin bir dil olduğu için bir kelime birden fazla anlama da karşılık gelebilir. 29 harften oluşan Türk alfabesinde ünlü ve ünsüz ya da sesli ve sessiz olmak üzere isimlendirilmiş ve sınıflandırılmış 2 tür harf vardır.

Sesli ya da ünlü olarak anılan harfler 8 tanedir ve bu harfler şunlardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

Geri kalan 21 adet harf ise sessiz ya da ünsüz harfler olarak adlandırılmıştır. Sesli harfler ağızdan çıkarken hiçbir ses engeline takılmaz. Tek başlarına okunabildikleri gibi tek başlarına hece de oluşturulabilirler.

A ile başlayan eşyalar nelerdir?

Sesli ya da ünlü olarak isimlendirilmiş olan harflerden A harfi, aynı zamanda alfabenin de ilk harfidir. Bu harf ile başlayan birçok bitki, yemek, eşya gibi çeşitli türlerde kelimeler vardır. Sesli harfler tek başlarına okunabilir. Aynı zamanda her sesli harf tek başına bir hece oluşturabilir.

Ayrıca A harfi ile başlayan baş harfi A olan birçok eşya ismi de bulunur. Ünlü harfler 8 taneyken ünsüz harflerin 8 tanesi sert diğer 13 tanesi ise yumuşak ünsüz olarak sınıflandırılmıştır. A harfi bazen uzun bazen kısa olarak okunmalıdır.

A harfi ile başlayan eşya isimleri

A harfi ile başlayan eşya isimleri ise şunlardır:

  • Ayakkabı
  • Abajur
  • Atkı
  • Aspiratör
  • Anten
  • Ayna
  • Ampul
  • Ataç
  • Abaküs

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