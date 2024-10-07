A ile başlayan futbolcular A harfi ile başlayan futbolcu isimleri

Türk alfabesi ilk kez 1 Kasım 1928 yılında kabul edilen bir kanunun ardından kullanılmaya başlanmıştır. Yeni Türk harflerinin kabulüne dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve akabinde halka öğretilmesi amacı ile açılan Millet Mektepleri’nde kullanılmıştır. Bu kanun doğrultusunda kullanılan Türk alfabesi 29 harften oluşur ve Latin harfleri esas alınmıştır.

Dilimizdeki sesleri gösteren harflerden oluşan alfabedeki harflerin bazıları sesli ya da ünlü olarak isimlendirilmiş bazıları ise ünsüz ya da sessiz olarak isimlendirilerek sınıflandırılmıştır. Ünlü harfler ya da diğer adı ile sesli harfler 8 tanedir (a, e, i, ı, o, ö, u, ü). Geri kalan harfler ise sessiz harflerdir. Sessiz harfler telaffuz edilmek için bir sesli harfe ihtiyaç duyarlar. Sesli harfler ise tek başlarına hem hece oluşturabilirler hem de söylenebilirler.

Hem alfabenin ilk harfi hem de alfabede yer alan sesli harflerden biri olan A harfi ile başlayan birçok kelime bulunur. Çeşitli türlerde olan bu kelimeler dışında özel isimler de A harfi ile başlar. A harfi ile başlayan futbolculardan bazıları yerli ve yabancı olmak üzere 2 kategoride listelenebilir.

A harfi ile başlayan futbolcu isimleri

A harfi ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları şunlardır (yabancı):

Antoine Griezmann

Achraf Hakimi

Alisson Becker

Alphonso Davies

André Onana

Alejandro Garnacho

Aymeric Laporte

Aaron Boupendza

Abdoulay Diaby

Adam Barerio

Adam Buksa

A harfi ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları (Yerli) şunlardır: