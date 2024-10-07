HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. A ile başlayan futbolcular A harfi ile başlayan futbolcu isimleri

A ile başlayan futbolcular A harfi ile başlayan futbolcu isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 15:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya dilleri arasında en zengin kelime dağarcığına sahip olması ile bilinen dillerin başında Türkçe dili gelir. Bu zengin dağarcığın oluşması, uzun bir tarihe ve yabancı kökenli kelimelere dayanır. Ayrıca Türkçe dilinde bir kelime, birden fazla anlama da karşılık gelebilir. Çeşitlilik ve benzeri durumlar sayesinde Türkçe zenginleşmiştir.

A ile başlayan futbolcular A harfi ile başlayan futbolcu isimleri

Türk alfabesi ilk kez 1 Kasım 1928 yılında kabul edilen bir kanunun ardından kullanılmaya başlanmıştır. Yeni Türk harflerinin kabulüne dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve akabinde halka öğretilmesi amacı ile açılan Millet Mektepleri’nde kullanılmıştır. Bu kanun doğrultusunda kullanılan Türk alfabesi 29 harften oluşur ve Latin harfleri esas alınmıştır.

Dilimizdeki sesleri gösteren harflerden oluşan alfabedeki harflerin bazıları sesli ya da ünlü olarak isimlendirilmiş bazıları ise ünsüz ya da sessiz olarak isimlendirilerek sınıflandırılmıştır. Ünlü harfler ya da diğer adı ile sesli harfler 8 tanedir (a, e, i, ı, o, ö, u, ü). Geri kalan harfler ise sessiz harflerdir. Sessiz harfler telaffuz edilmek için bir sesli harfe ihtiyaç duyarlar. Sesli harfler ise tek başlarına hem hece oluşturabilirler hem de söylenebilirler.

Hem alfabenin ilk harfi hem de alfabede yer alan sesli harflerden biri olan A harfi ile başlayan birçok kelime bulunur. Çeşitli türlerde olan bu kelimeler dışında özel isimler de A harfi ile başlar. A harfi ile başlayan futbolculardan bazıları yerli ve yabancı olmak üzere 2 kategoride listelenebilir.

A harfi ile başlayan futbolcu isimleri

A harfi ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları şunlardır (yabancı):

  • Antoine Griezmann
  • Achraf Hakimi
  • Alisson Becker
  • Alphonso Davies
  • André Onana
  • Alejandro Garnacho
  • Aymeric Laporte
  • Aaron Boupendza
  • Abdoulay Diaby
  • Adam Barerio
  • Adam Buksa

A harfi ile başlayan futbolcu isimlerinden bazıları (Yerli) şunlardır:

  • Arda Güler
  • Abdülkadir Ömür
  • Ali Şaşal Vural
  • Altay Bayındır
  • Aytaç Kara
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Abdulkadir Parmak
  • Ahmed Kutucu
  • Atakan Çankaya
  • Alper Potuk
  • Atalay Babacan
  • Ali Akman
  • Ali Yavuz Kol
  • Arda Kızıldağ
  • Ali Kağan Güneren

İlginizi Çekebilir

A ile başlayan bitkiler A harfi ile başlayan bitki isimleri

A ile başlayan bitkiler A harfi ile başlayan bitki isimleri

 A ile başlayan eşya A harfi ile başlayan eşya isimleri

A ile başlayan eşya A harfi ile başlayan eşya isimleri

 A ile başlayan şehirler A harfi ile başlayan şehir isimleri

A ile başlayan şehirler A harfi ile başlayan şehir isimleri

 A ile başlayan hayvanlar A harfi ile başlayan hayvan isimleri

A ile başlayan hayvanlar A harfi ile başlayan hayvan isimleri
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
futbol isim
En Çok Okunan Haberler
Elenen isim sonrası sosyal medya yıkıldı: Haksızlık ettiniz!

Elenen isim sonrası sosyal medya yıkıldı: Haksızlık ettiniz!

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Yeni reform Erdoğan'ın masasına geliyor: 'Cezasızlık' son bulacak!

Yeni reform Erdoğan'ın masasına geliyor: 'Cezasızlık' son bulacak!

Caninin ailesi hakkında dikkat çeken iddia

Caninin ailesi hakkında dikkat çeken iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.