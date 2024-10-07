A ile başlayan şehirler A harfi ile başlayan şehir isimleri

Son derece geniş bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçe dilinde Latin harflerine dayanan alfabe kullanılır. Cumhuriyet’in ilan edilişinin hemen ardından birçok inkılap hareketi yapılmıştır ve bunlardan biri de harf devrimidir. 1 Kasım 1928 yılından bu yana 29 harften oluşan alfabe kullanılmaktadır. Kabul edilen alfabe, yayınlanan kanun doğrultusunda kullanılmaya başlanmış ve Arap alfabesinden vazgeçilmiştir.

Türk dilinde kullanılan alfabe 29 harften oluşur ve çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Ünlü ya da sesli adı verilen harfler 8 tanedir (,a, e, i, ı, o, ö, u ve ü). Geri kalanlar ise sessiz ya da ünsüz olarak tanımlanır. Sesli harfler tek başlarına bir hece oluşturabilirler. Ancak sessiz harfler söylenirken mutlaka sesli bir harf ile birlikte söylenirler.

Ünlü harfler ses telleri titreşimi ile oluşurken ünsüz harfler gırtlaktan ya da burundan ve dudaktan çıkar. Bu harfler de kendi aralarında sert sessizler ya da ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olarak ikiye ayrılır.

A ile başlayan şehirler nelerdir?

Alfabenin ilk harfi olan, aynı zamanda bir sesli diğer adı ile ünlü harf olan A harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Bu kelimeler özel isim, cins isim ya da çeşitli türlerde kelimeler olabilirler. Örnek olarak A harfi ile başlayan şehirlerimiz ve bazı yabancı şehirler şunlardır:

A ile başlayan şehirlerimiz

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

A ile başlayan yabancı şehirler