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  4. A Milli Futbol Takımı ana sponsoru RAMS'tan ev sahibi yaptıran kampanya!

A Milli Futbol Takımı ana sponsoru RAMS'tan ev sahibi yaptıran kampanya!

12.11.2024 16:47
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Türk sporuna değer katma vizyonuyla A Milli Futbol Takımı'na güçlü desteğini sürdüren RAMS, "ev sahibi olmanın ayrıcalığını” sunan yeni bir kampanyayla sahaya çıkıyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim veya yüzde 30 peşinat ve 24 ay vade avantajı sağlayan kampanya, ev sahibi olmayı daha cazip hale getiriyor.

A Milli Futbol Takımı ana sponsoru RAMS'tan ev sahibi yaptıran kampanya!

A Millî Futbol Takımı ana sponsoru RAMS, yıldız futbolcuların yer aldığı yeni reklam filmiyle RAMS City Haliç’te ev sahibi olmanın avantajlarını vurguluyor. RAMS City Haliç'te sunulan bu kampanya, peşin alımlarda yüzde 25 indirim veya yüzde 30 peşinat ve 24 ay vade avantajı sağlıyor.

Reklam filminde yer alan milli futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım, RAMS Türkiye’nin "Ev sahibi olmak mı, deplasman mı?" sorusuna "Tabii ki ev sahibi olmak!" yanıtını vererek kampanyaya destek oluyor ve RAMS City Haliç’te ev sahibi olmanın ayrıcalığına dikkat çekiyor.

RAMS City Haliç: Şehrin Yıldız Oyuncusu

Adsız tasarım

İstanbul’un en köklü ve ulaşılabilir lokasyonlarından Haliç’te yer alan proje, modern yaşamı tarihi dokuyla birleştirerek “sahanın yıldızı” oluyor. Dome + Partners tarafından tasarlanan ve gayrimenkul sektöründe dünyanın en saygın ödülü European Property Awards’da “Karma Kullanım Mimarisi” ödülüne layık görülen “RAMS City Haliç”; sosyal donatıları, geniş peyzaj tasarımları, ticari üniteleri ve çalışma ofislerini bir araya getiren mimarisiyle farkını ortaya koyuyor.

Eşsiz Haliç manzarası, şehrin merkezindeki konumu, toplu ulaşım bağlantıları, geniş blok mesafeleri ve zengin sosyal alanları ile dikkat çeken RAMS City Haliç, ev sahibi olmak isteyenlere cazip bir yaşam alanı sunuyor. E5 ve Avrupa Otoyolu’nun kesiştiği noktada bulunan RAMS City Haliç, raylı ulaşım hatlarına ve toplu taşıma alternatiflerine yakın konumuyla ön plana çıkıyor.

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15.000 metrekarelik araç erişimine kapalı peyzaj alanına sahip olan proje; çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, paten ve kaykay parkuru, spa, havuz ve kafe gibi sosyal olanaklarla öne çıkıyor. Sosyal alanlara ek olarak kullan-kirala sistemi ile kişiye özel kullanım alanları sunan "All In One" konsepti ile misafir odaları, soft play oyun alanları, çalışma odaları ve kapalı sinema salonları gibi ayrıcalıklarıyla yaşam standartlarını yükseltiyor. İlk etabı 2024 yılının Aralık ayında teslim edilecek RAMS City Haliç, şehrin merkezindeki konumuyla modern yaşamın tüm olanaklarını bir araya getiriyor. Projede, 1+1’den 5+1’e kadar uzanan toplam 1.952 konut ve 67 ticari alan bulunuyor.

#işbirliği

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Anahtar Kelimeler:
ev almak futbol
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