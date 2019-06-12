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A Milli Takım, bayraklarla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'na moral vermek için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı - Apronda "follow me" araçları eşliğinde körüğe yanaşan uçaktaki ay-yıldızlı kafileyi İGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na inen uçak, apronda "follow me" araçları eşliğinde körüğe yanaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi İGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı. Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı asıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de aynı uçakla İstanbul'a geldi.

Havalimanı çalışanları ile yolcular milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı çalışanlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim edildi.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını belirtti.

Milli takım kafilesi, pasaport kontrolünden geçtikten sonra havalimanından otobüsle ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı EURO 2020 futbol

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