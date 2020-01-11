A Milli Takım’a ‘asker selamı’ ödülü

Doğan Gündoğdu - Osman Bakır / İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi ve Medipol Üniversitesi işbirliği ile 2019 yılına damga vuran olaylar ve en başarılı gazeteciler görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu. "Yılın En Dikkat Çekici Olay Kahramanı" ödülüne ‘asker selamı’ ile dünya gündemine gelen Türk Milli Takımı layık görüldü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nden 2019 yılının haber kahramanları, yılın en başarılı muhabir, köşe yazarı ve televizyon programcıları ödüllerini aldı. Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi’nin işbirliği ile yapılan ödül töreninde, ödüller öğrencilerle yapılan anketler sonrası belirlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, gazetecilere ödüllerini bizzat takdim etti.

“MESELE VATAN VE BAYRAK İSE GERİSİ TEFERRUAT OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Başkan Çağırıcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada zor şartlara rağmen işini en iyi şekilde yapan gazetecilerin önemine vurgu yaparak “15 Temmuz’da Türkiye’de medyanın tutumunu ve demokrasiye sahip çıkmasını bir kez daha takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Mesele vatan ise mesele bayrak ise gerisi teferruat olduğunu gördük” dedi.