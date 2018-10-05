A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Bosna Hersek ve 14 Ekim’de Rusya ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda 3 futbolcusu çağrılan takım Fenerbahç olurken, Galatasaray'dan 2, M. Başakşehir'den 2, Beşiktaş'tan 1 ve Trabzonspor'dan 1 futbolcu yer aldı. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun belirlediği 26 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı(Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp FC)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Duesseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta de Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)





