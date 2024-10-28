A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Yavuz Ağıralioğlu açıkladı! 1000 kişilik kafile İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti

İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni partisi Anahtar Parti siyaset sahnesine iddialı bir adımla başlangıç yaptı. Partinin ismine gelen eleştirilere A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel yanıt verdi. Yavuz Ağıralioğlu da A Parti isminin hikayesini anlattı. Partinin lansmanı için İstanbul’dan Ankara’ya yola çıkan bin kişilik kafile başkentte düzenlenen tanıtım programında yer alıp Yavuz Ağıralioğlu'nun mesajlarını dinledi.

A PARTİ LİDERİ AĞIRALİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMALAR

Partinin tanıtım programı ATO Congresium’da düzenleniyor. Programdaki konuşmasına devam eden Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Biz siyaseti hasımlıkla yapan bir kadro değiliz. Siyaset bizim için, millet hizmetini göreceğimiz bir nöbet değişiminden ibarettir. Muhafazakarlığın iktidarlığında korunması gerektiği halde korunamayanları da biliyoruz. Muhafazakarlık, muhafaza etmek zorunda olduğu hiçbir şeyi muhafaza edemedi. Bu memleket, kendisi gibi 10 Türkiye'ye yeterdi ama bir zümreye yetemedi. Bu memleket imkanlarıyla kendisine, bölgesine, bütün İslam alemine yeterdi. Bir avuç muhterise yetemedi.

"SORUNLARI ÇÖZMEZSEK VATAN SORUNUMUZ VAR"

Siyasetin idealizminde, siyasetin taşımak zorunda olduğu ahlakı taşıyamadığı için, iklimde problem var. Siyasette zordayız. Vatanımızın sorunları var, bu sorunları çözmezsek vatan sorunumuz var.

Siyaset iyi başlayanların değil, başladığı gibi bitirenlerin işidir.

Partimizi ümidin zora girdiği bir zamanda kuruyoruz. AK Parti oy vereniyle, MHP ümit edeniyle, iktidar arkasında dua eden, destek vereniyle bizim mesuliyetimizdedir. Ben AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na bir hasma değil, bir kardeşe konuşur gibi konuşuyorum. Sizin yaptıklarınızdan utanan bir mesuliyet de taşıyorum.

"MEMLEKETİMİN EVLATLARINI YAŞAMAKTAN VAZGEÇERKEN BULDUM"

Ben milletimi mahzun buldum, ümidi yıkılmış buldum. Ben ülküsü olan insanlarımızı kırılmış buldum. Ben memleketimin evlatlarını yaşamaktan vazgeçerken buldum. Darda buldum, zorda buldum! Ben milletimi buldum.

A PARTİ İSMİNİN HİKAYESİNİ AÇIKLADI

Bu uzun iktidar döneminde içi boşaltılmamış kavram olmadığına şahit oldum. Adalet ve kalkınma ismiyle bulduk biz bu fakirliği. Cumhuriyet, halkla buluşacaktı; ülke adaletle kalkınacaktı; memleket iyilikle doğrulacaktı; gelecek gelecekle doğrulacaktı; saadetle, huzurla yeniden refaha kavuşulacaktı.

Arkadaşlarıma dedim ki milletimiz yoruldu. Partimizin ismi A Parti olsun dedim ilk. Onlar da sizin gibi sustular. Herkesin kalbinde, gönlünde şöyle bir tereddüt oldu: A Parti? Bu kadar kavram, kelime yorgunluğunun üstüne bir de biz yük etmeyelim kendimizi dedim. Alfabenin ilk harfinden başlayalım dedim. Onlar da sizin gibi şaşkınlar. Bu A, Sultan Alparslan'la girdiğimiz Anadolu'nun, Alparslan'ın A'sı. Bu A; akılla, ahlakla, azametle, adanmışlıkla kurduğumuz büyük medeniyetin A'sı.

Biz niyetimizi beyan edelim, kahramanlık yapar, başarırsak milletimiz bize yaptığımız işe hürmeten bize isim bulsun istedik. Başarırsak akın partisi olsun, akıllıların, ahlaklıların, adaletlilerin, adanmışların, azimlilerin partisi olsun. Milletin A planı olsun.

Neyi çözeceğini bilenler, hangi kilidi açacağını bilenler için partinin ismiyle sembolü birleşsin dedi arkadaşımız.

ANAHTAR PARTİ'NİN KURULUŞ DİLEKÇESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA TESLİM EDİLDİ

Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini verdi.

Bakanlık önünde açıklama yapan Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak." dedi.

"MİLLETİMİZ PARTİNİN İSMİNE TAKILMASIN"

Partinin adı üzerinde yorumlar yapıldığını belirten Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK DİP DALGA VAR"

Erel, birçok kesimden destek gördüklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu, Türkiye'nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası'na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz. Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983'teki Anavatan, 2001'deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Milletimizin gözü aydın olsun, çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz."

SABAHA KARŞI İSTANBUL'DAN ANKARA'YA HAREKET ETTİLER

Öte yandan İstanbul’dan bin kişi, Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu yeni parti için 28 Ekim Parti Tanıtım Lansmanı’na katılmak üzere yola çıktı. Yavuz Ağıralioğlu’nun İstanbul’daki yol arkadaşlarından Murat Uçar öncülüğünde, saat 05.30 sularında Kuzey Marmara Yolu’nda buluşarak konvoy halinde Ankara’ya hareket eden kalabalık, başkentteki büyük lansman için yollara düştü.

YAZICI: ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR

İstanbul’dan yola çıkan Işıl Yazıcı, Ağıralioğlu’nun liderliğinde umut dolu bir gelecek için harekete geçtiklerini belirtti. Yazıcı, “Bugün, genel başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun yol arkadaşları olarak yepyeni bir Türkiye’ye merhaba demek için yola çıkıyoruz. Sayın genel başkanımız, içimizden biri olarak biraz babamız, biraz abimiz, biraz kardeşimiz gibi, memleketin derdini dert edinmesi ile hepimize umut olmuştur” dedi.

Yazıcı, kadınlar ve anneler adına da konuşarak, “Bir anne ve bir kadın olarak çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur. Kurumlarda yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük, mülteci sorunu, kadın cinayetleri, doğal kaynakların yanlış kullanımı, doğal afetlere hazırlıksızlık gibi konular tam bu noktada Yavuz Başkan’ın hak, ahlak ve adalet kavramlarıyla hepimiz için bir umut olduğu gerçeğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

ŞAN: DEVLETE VE ADALETE OLAN GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİN BURADAYIZ

Yolculuğa katılan bir diğer isim, Avukat Şerife Şan, devlete ve adalete olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Şan, “Devlete olan güvenin yıpratıldığını, adaletin tahrip edildiğini biliyoruz. Bir hukukçu olarak durumun vehametinin farkındayım. Devlete ve adalete olan güveni yeniden tesis etmek için buradayız. Çünkü biliyoruz ki adalet, devletin temeli ve dinidir” ifadelerini kullandı.

Şan şöyle devam etti:

“Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi, uzun süredir devam eden ayrışmanın ve kutuplaşmanın ardından birliği savunuyor. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkesin eşit olduğu güvenilir bir Türkiye istiyoruz.”

ÖZCAN: ORTAK AKIL, AHLAK VE ADALET İLKELERİMİZLE 85 MİLYONUN PARTİSİ OLMA YOLUNDAYIZ

23 yaşındaki Diş Hekimliği öğrencisi olan Mustafa Can Özcan ise gençlerin idealleri doğrultusunda bir araya geldiklerini ifade etti. Özcan, “En önemli şey inanmaktır. İnanarak, ortak akıl, ahlak ve adalet ilkelerimizle 85 milyonun partisi olma yolundayız. Bu güzel ve anlamlı günde buraya gelen, gönülden bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz. 85 milyon olarak Ankara’da buluşmak için yoldayız” dedi.

AKKAŞ: BU MEMLEKETİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN GENÇLER OLARAK BURADAYIZ

Atatürk’ün cumhuriyet ile taçlandırdığı bir günde yola çıkmanın önemini vurgulayan Bera Akkaş da, “Bugün Türk milleti ve Türkiye kavramı için çok önemli bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı hareketin aynı duygularıyla, güçlü bir Türkiye için yola çıktık” dedi.

Ülkede gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Akkaş, “Bu ülke sahipsiz değil; bizler bu memleketin değerlerine sahip çıkan gençler olarak buradayız. Genel başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu önderliğinde, 85 milyonu kucaklayan bir hareketle, Türkiye’yi ayağa kaldırma hedefindeyiz. Tüm gençlere buradan çağrımızdır: Peşimize takılın, birlikte bu ülkeyi ayağa kaldıralım” diye konuştu.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır