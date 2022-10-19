A sınıfı ehliyet fiyatları, yaşı, şartları nelerdir, nasıl alınır? A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de hangi ehliyete sahip olunması gerektiğidir. Uygun ehliyet belgesine sahip olmadan araç kullanmak yasal değildir. Motosiklet tutkunlarının mutlaka bilmesi gereken ehliyet sınıfı ise A sınıfı ehliyet olarak karşımıza çıkar. A sınıfı ehliyet fiyatları, yaşı, şartları nelerdir, nasıl alınır?

İki ve üç tekerlekli motorlu taşıtların kullanılabilmesi için A sınıfı ehliyete sahip olunması gerekir. Bu ehliyet sınıfı, 35 kW ve üzeri güce sahip motosikletleri kullanma yetkisini sunar. A sınıfı ehliyet almak istiyorsanız en çok merak edilen sorulara göz atabilirsiniz.

A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Motosiklet ehliyeti olarak da bilinen A sınıfı ehliyet, tüm motosiklet grubu araçlarını kullanabilmeye imkan tanır. Sepetli veya sepetsiz iki ve üç tekerlekli motosikletleri kullanmak için A sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekir.

A sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

A sınıfı ehliyet yaşı 20'dir. A sınıfı ehliyetini almak istiyorsanız en az 20 yaşını doldurmanız gereklidir.

A sınıfı ehliyet almak zor mu?

A sınıfı ehliyeti almak istiyorsanız teorik ve pratik eğitimleri ve sınavlarını başarıyla tamamlamanız gerekir. A sınıfı ehliyet almanın zorluk seviyesi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Teorik sınavda 50 sorudan en az 35 soruyu doğru cevaplarsanız direksiyon sınavına girmeye hak kazanırsınız. Yaklaşık 30 dakika süren direksiyon sınavında sürüş becerilerinizin yeterliliği eğitmen tarafından kabul görürse A sınıfı ehliyeti alabilirsiniz.

A sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

A sınıfı ehliyet şartları şunlardır:

Sürücü adayının motosiklet kullanmasını engelleyecek bir sağlık sorununun olmaması

En az iki yıllık A2 sürücü belgesi bulunması durumunda en az 20 yaşını doldurmuş olması

En az iki yıllık A2 sürücü belgesi bulunmaması durumunda en az 24 yaşını doldurmuş olması

En az ilkokul mezunu olması

A sınıfı ehliyet 2022 ücretleri nedir?

2022 yılında A sınıf ehliyet harç ücreti 370.40 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

B sınıfı ehliyete sahip olanlar nasıl A sınıfı ehliyet alabilir?

B sınıfı ehliyetim var A sınıfı ehliyet almak istiyorum diyorsanız teorik sınava girmeden A sınıfı ehliyeti alabilirsiniz. Yalnızca direksiyon sınavına girip başarılı olarak A sınıfı ehliyet belgesi almanız mümkündür.

A sınıfı ehliyet için gerekli belgeler nelerdir?

A sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler şunlardır: