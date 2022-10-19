HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. A sınıfı ehliyet fiyatları, yaşı, şartları nelerdir, nasıl alınır? A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

A sınıfı ehliyet fiyatları, yaşı, şartları nelerdir, nasıl alınır? A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

19.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı araçları kullanabilmek için uygun ehliyet sınıfına ait ehliyetin alınması gerekir. Her aracın özellikleri farklı olabildiği gibi sürücülerin nitelikleri de ehliyet sınıflarında önem arz eder. A sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler tarafından ise A sınıfı ehliyeti hangi araçlar kullanır, fiyatları ve şartları nelerdir soruları merak konusu olur.

A sınıfı ehliyet fiyatları, yaşı, şartları nelerdir, nasıl alınır? A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

İçindekiler

  • A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
  • A sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?
  • A sınıfı ehliyet almak zor mu?
  • A sınıfı ehliyet şartları nelerdir?
  • A sınıfı ehliyet 2022 ücretleri nedir?
  • B sınıfı ehliyete sahip olanlar nasıl A sınıfı ehliyet alabilir?
  • A sınıfı ehliyet için gerekli belgeler nelerdir?

Araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de hangi ehliyete sahip olunması gerektiğidir. Uygun ehliyet belgesine sahip olmadan araç kullanmak yasal değildir. Motosiklet tutkunlarının mutlaka bilmesi gereken ehliyet sınıfı ise A sınıfı ehliyet olarak karşımıza çıkar. A sınıfı ehliyet fiyatları, yaşı, şartları nelerdir, nasıl alınır?

İki ve üç tekerlekli motorlu taşıtların kullanılabilmesi için A sınıfı ehliyete sahip olunması gerekir. Bu ehliyet sınıfı, 35 kW ve üzeri güce sahip motosikletleri kullanma yetkisini sunar. A sınıfı ehliyet almak istiyorsanız en çok merak edilen sorulara göz atabilirsiniz.

A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Motosiklet ehliyeti olarak da bilinen A sınıfı ehliyet, tüm motosiklet grubu araçlarını kullanabilmeye imkan tanır. Sepetli veya sepetsiz iki ve üç tekerlekli motosikletleri kullanmak için A sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekir.

A sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

A sınıfı ehliyet yaşı 20'dir. A sınıfı ehliyetini almak istiyorsanız en az 20 yaşını doldurmanız gereklidir.

A sınıfı ehliyet almak zor mu?

A sınıfı ehliyeti almak istiyorsanız teorik ve pratik eğitimleri ve sınavlarını başarıyla tamamlamanız gerekir. A sınıfı ehliyet almanın zorluk seviyesi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Teorik sınavda 50 sorudan en az 35 soruyu doğru cevaplarsanız direksiyon sınavına girmeye hak kazanırsınız. Yaklaşık 30 dakika süren direksiyon sınavında sürüş becerilerinizin yeterliliği eğitmen tarafından kabul görürse A sınıfı ehliyeti alabilirsiniz.

A sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

A sınıfı ehliyet şartları şunlardır:

  • Sürücü adayının motosiklet kullanmasını engelleyecek bir sağlık sorununun olmaması
  • En az iki yıllık A2 sürücü belgesi bulunması durumunda en az 20 yaşını doldurmuş olması
  • En az iki yıllık A2 sürücü belgesi bulunmaması durumunda en az 24 yaşını doldurmuş olması
  • En az ilkokul mezunu olması

A sınıfı ehliyet 2022 ücretleri nedir?

2022 yılında A sınıf ehliyet harç ücreti 370.40 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

B sınıfı ehliyete sahip olanlar nasıl A sınıfı ehliyet alabilir?

B sınıfı ehliyetim var A sınıfı ehliyet almak istiyorum diyorsanız teorik sınava girmeden A sınıfı ehliyeti alabilirsiniz. Yalnızca direksiyon sınavına girip başarılı olarak A sınıfı ehliyet belgesi almanız mümkündür.

A sınıfı ehliyet için gerekli belgeler nelerdir?

A sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler şunlardır:

  • Kimlik kartı fotokopisi
  • 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Sağlık raporu
  • Adli sicil kaydı
  • En az ilkokul eğitim diploması
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdiDilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet ehliyet sınıfları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler! Dehşet anları kamerada

Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler! Dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.