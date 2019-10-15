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"A" vasfındaki mahrem imama hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında "A" vasfında faaliyette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emir Doğan'ın 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında "A" vasfında faaliyette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emir Doğan'ın 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Doğan ile, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi vasıtasıyla bağlantı kurulurken avukatı salonda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunması ve tanık beyanının alınmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, toplanmasını istediği başka bir delil kalmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sunacağını bildirdi.

Buna göre savcı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında "A" vasfında faaliyette bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanık Doğan'ın, mevcut deliller kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Doğan, ihraç edilmeden önce öğretmenlik mesleğini icra ettiğini, hiçbir terör örgütü ile alakasının bulunmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı da ayrıntılı savunma yapmak için süre verilmesini ve müvekkilinin tahliyesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmanın hazırlanabilmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine, Doğan'ın tutukluluk halinin ise devamına hükmederek duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

- Mahrem yapının bilinmeyenleri

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması", gizli tanık "Garson"un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği 2 SD karttaki bilgiler doğrultusunda deşifre edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önceki verdiği kararların gerekçesinde de yer alan bilgilere göre "emniyet mahrem yapılanması", 7 büyük bölge ve 10 temsilcilikten oluşuyor.

Örgütün mahrem yapılanmasında görev alan imamlara sorumlulukları ve hiyerarşik konumlarına göre "temsilci", "genel müdür", "müdür", "genel sekreter", "küçük bölge sekreteri", "il sekreteri", "rehberlikçi/ramcı", "bilişim/ATM/sosyal medya", "zümre başkanı/müdür yardımcısı" ve "öğretmen" gibi unvanlar veriliyor.

Emniyet mahrem yapılanmasındaki sözde üst düzey yönetici ve mahrem imamların, sorumluluklarına göre ayrıca harflerle kodlanıyor. Bu kodlamalara göre, "AAA" temsilciyi, "AA" genel müdürü, "A" müdürü, "BB" okul biriminde görevli müdür yardımcısını, "B" müdür yardımcısını ve zümre başkanını, "C" ise öğretmeni ifade ediyor.

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