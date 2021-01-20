A vitamininin yararları nelerdir? Bakın hangi besinlerde bulunuyor

A vitamini olmazsa olmaz bir vitaminidir. Vücut için pek çok faydası bulunan A vitamini, göz, üreme, kemik sağlığı için büyük önem taşır. Ayrıca enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Antioksidan etki gösterdiğinden A vitamini vücut için çok önemli bir vitamindir.

Renkli beslenmenin önemi her fırsatta dikkat çekilen bir konu. Çeşit çeşit vitamini farklı renklere bürünmüş sebze ve meyvelerden alabiliriz. A vitamini de turuncu renkli meyve ve sebzelerin içinde bulunur. Örneğin; hurma meyvesi. Herkes tarafından çok sevilen hurma, mevsiminde günde 1 tane tüketilmelidir. Aynı şekilde havuçta A vitamini yüksek miktarda bulunduğu için, mutlaka mevsiminde bol bol tüketmek gerekir. Taze veya kuru kayısıda da A vitamini yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu meyveyi de yaz - kış, tazesi veya kurusu olmak üzere tüketmeye özen göstermeliyiz.

Sebze ve meyveler dışında A vitamini, yumurtanın sarısında, süt ve yoğurt grubunda, karaciğerde bol miktarda bulunmaktadır.

BU HASTALIKLAR A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ İŞARET EDİYOR

A vitamini eksikliğinde, gözlerde kuruma, göz sağlığında olumsuz durumlar, diş sağlığında problemler yaşanabilir. Bunların dışında kemik sağlığında da sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden yeterli miktarda A vitamini tüketmeye özen göstermeliyiz.