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A vitamininin yararları nelerdir? Bakın hangi besinlerde bulunuyor

20.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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A vitamini faydaları denince ilk olarak akla göz sağlığı geliyor. Katarakt riski oluşumunu en aza indiren A vitamini, kemik sağlığı açısından da önem taşıyor. Ayrıca ciltteki kuruma ve pullanma etkisinin de en aza inmesini sağlayan A vitamini, turuncu meyve ve sebzelerin tüketimiyle depolanabiliyor. Et ürünlerinde de bulunan A vitamini, bakın hangi faydaları ile vücuda yarar sağlıyor ve hangi besinlerin içinde bulunuyor...

A vitamini olmazsa olmaz bir vitaminidir. Vücut için pek çok faydası bulunan A vitamini, göz, üreme, kemik sağlığı için büyük önem taşır. Ayrıca enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Antioksidan etki gösterdiğinden A vitamini vücut için çok önemli bir vitamindir.

Renkli beslenmenin önemi her fırsatta dikkat çekilen bir konu. Çeşit çeşit vitamini farklı renklere bürünmüş sebze ve meyvelerden alabiliriz. A vitamini de turuncu renkli meyve ve sebzelerin içinde bulunur. Örneğin; hurma meyvesi. Herkes tarafından çok sevilen hurma, mevsiminde günde 1 tane tüketilmelidir. Aynı şekilde havuçta A vitamini yüksek miktarda bulunduğu için, mutlaka mevsiminde bol bol tüketmek gerekir. Taze veya kuru kayısıda da A vitamini yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu meyveyi de yaz - kış, tazesi veya kurusu olmak üzere tüketmeye özen göstermeliyiz.

Sebze ve meyveler dışında A vitamini, yumurtanın sarısında, süt ve yoğurt grubunda, karaciğerde bol miktarda bulunmaktadır.

BU HASTALIKLAR A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ İŞARET EDİYOR

A vitamini eksikliğinde, gözlerde kuruma, göz sağlığında olumsuz durumlar, diş sağlığında problemler yaşanabilir. Bunların dışında kemik sağlığında da sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden yeterli miktarda A vitamini tüketmeye özen göstermeliyiz.

İçinde A vitamini bulunan hayvansal kaynaklar:

  • Karaciğer
  • Morina ciğeri yağı
  • Tavuk
  • Somon
  • Karides
  • Peynir
  • Yoğurt
  • Yumurta sarısı
  • Tereyağı
  • Yoğun krema

İçinde A vitamini bulunan bitkisel kaynaklar:

  • Tatlı patates
  • Brüksel lahanası
  • Havuç
  • Ispanak
  • Marul
  • Kuşkonmaz
  • Pırasa
  • Bal kabağı
  • Havuç
  • Domates


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