A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunulan iPhone 15 Plus'ı sizin için inceledik

Akıllı cep telefonları arasında üstün teknolojik özellikleriyle rakiplerine fark atan iPhone 15 Plus, en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101'in 8 Ağustos 2024 Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu süslüyor. Apple’ın bu yıl tanıttığı en yeni telefon modellerinden biri olan iPhone 15 Plus, şu anda A101'de Apple'ın resmi internet sitesindeki fiyata göre daha uygun bir fiyatla, 59 bin 299 TL’den satın alınabiliyor. Telefonunuzun modelini yükseltmek, Android'e elveda edip iOs'a geçmek niyetindeyseniz bu içeriğimizi okumadan kararınızı vermeyin.

A101 Katalogğu'nda uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de iPhone 15 Plus 256 GB oldu!

A101'in bu haftaki Katalog'unu süsleyen iPhone 15 Plus 256 GB'ı sizin için inceledik. Yeni bir cep telefonu almak istiyorsanız incelememize bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

Uzun ömürlü kullanım, üstün performans: iPhone 15 Plus 256 GB

iPhone 15 Plus 256 GB öne çıkan özellikleri

6.7 inç Super Retina XDR ekranıyla büyüleyici bir görsel deneyim sunan iPhone 15 Plus, A16 Bionic çipin gücüyle her türlü görevi başarıyla tamamlıyor. 48MP ana kamera ve sinematik video kayıt özellikleriyle fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandırırken, dayanıklı tasarımı ve uzun pil ömrüyle gün boyu yanınızda. iOS 17 ile gelen yenilikler ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle de öne çıkan iPhone 15 Plus, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.

Kullanıcılar ne diyor?

"Büyük ekran isteyen düşünmeden alabilir. Pili çok uzun gidiyor. Type c şarj bağlantısı olması da harika. Hem hızlı şarj hem de data veri aktarımı için süper."

"Kalite tartışılmaz pil ömrü uzun 14 plus ile arasında kaldım ama iPhone 11 sonrası iyi ki almışım diyorum. Çok akıcı. eEran boyutu kamera type c girişi vs arada çok fiyat farkı olmadığı için 15 plus ideal."

"Ürünü uzun bir araştırmadan sonra edindim kesinlikle şu anda alınacak en iyi iPhone modeli. Ne 14 promax ne 15 promax pil en iyisi rahat 2 gün götürüyor ve işlemci cabası uzun süreli kullanımda 15 plus en iyisi."

"Öncelikle telefon premium bir hissiyat yaratıyor bu net. Kamera konusunda iPhone yine farkı ortaya koymuş. Özellikle gece modunda s23 Ultra Xiaomi 14t falan dinlemiyorum. Pil konusu mu? Onu da aşmışlar. Full kullanımda bir günü çok rahat çıkarıyor. Depolama konusunda ise 128gb oldukça yeterli."

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