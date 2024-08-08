HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunulan iPhone 15 Plus'ı sizin için inceledik

A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunulan iPhone 15 Plus'ı sizin için inceledik

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
08.08.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101'in 8 Ağustos 2024 Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de iPhone 15 Plus (256 GB) olarak karşımıza çıktı. a101.com.tr İnternete Özel Aldın Aldın fırsatları kapsamında Apple'ın kendi internet sitesine kıyasla 12 bin 200 TL indirim ile satışa sunulan iPhone 15 Plus teknoloji severleri heyecanlandırdı. Sizin için iPhone'un satış rekorları kısan 15 Plus modelini inceledik. İşte detaylar...

A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunulan iPhone 15 Plus'ı sizin için inceledik

Akıllı cep telefonları arasında üstün teknolojik özellikleriyle rakiplerine fark atan iPhone 15 Plus, en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101'in 8 Ağustos 2024 Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu süslüyor. Apple’ın bu yıl tanıttığı en yeni telefon modellerinden biri olan iPhone 15 Plus, şu anda A101'de Apple'ın resmi internet sitesindeki fiyata göre daha uygun bir fiyatla, 59 bin 299 TL’den satın alınabiliyor. Telefonunuzun modelini yükseltmek, Android'e elveda edip iOs'a geçmek niyetindeyseniz bu içeriğimizi okumadan kararınızı vermeyin.

A101 Katalogğu'nda uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de iPhone 15 Plus 256 GB oldu!

Ekran görüntüsü 2024-08-08 143326

A101'in bu haftaki Katalog'unu süsleyen iPhone 15 Plus 256 GB'ı sizin için inceledik. Yeni bir cep telefonu almak istiyorsanız incelememize bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

Uzun ömürlü kullanım, üstün performans: iPhone 15 Plus 256 GB

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) - Siyah

iPhone 15 Plus 256 GB öne çıkan özellikleri

6.7 inç Super Retina XDR ekranıyla büyüleyici bir görsel deneyim sunan iPhone 15 Plus, A16 Bionic çipin gücüyle her türlü görevi başarıyla tamamlıyor. 48MP ana kamera ve sinematik video kayıt özellikleriyle fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandırırken, dayanıklı tasarımı ve uzun pil ömrüyle gün boyu yanınızda. iOS 17 ile gelen yenilikler ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle de öne çıkan iPhone 15 Plus, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Büyük ekran isteyen düşünmeden alabilir. Pili çok uzun gidiyor. Type c şarj bağlantısı olması da harika. Hem hızlı şarj hem de data veri aktarımı için süper."

  • "Kalite tartışılmaz pil ömrü uzun 14 plus ile arasında kaldım ama iPhone 11 sonrası iyi ki almışım diyorum. Çok akıcı. eEran boyutu kamera type c girişi vs arada çok fiyat farkı olmadığı için 15 plus ideal."

  • "Ürünü uzun bir araştırmadan sonra edindim kesinlikle şu anda alınacak en iyi iPhone modeli. Ne 14 promax ne 15 promax pil en iyisi rahat 2 gün götürüyor ve işlemci cabası uzun süreli kullanımda 15 plus en iyisi."

  • "Öncelikle telefon premium bir hissiyat yaratıyor bu net. Kamera konusunda iPhone yine farkı ortaya koymuş. Özellikle gece modunda s23 Ultra Xiaomi 14t falan dinlemiyorum. Pil konusu mu? Onu da aşmışlar. Full kullanımda bir günü çok rahat çıkarıyor. Depolama konusunda ise 128gb oldukça yeterli."

Ürünü Amazon'dan satın almak isterseniz iPhone 15 Plus ve diğer İphone modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Trendyol'daki iPhone 15 Plus ve diğer tüm iPhone modelleri de işte burada.

ŞOK'a robot süpürge geliyor! ŞOK'a robot süpürge geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone 15 özellikleri
İş birliği İçerikleri
"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Tümünü Gör
Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Tümünü Gör
Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

"Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

"Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Instagram'dan sonra sıra TikTok'a mı geliyor? AK Partili isim 'kapatılmalı' diyerek verdi veriştirdi: Mustafa Kemal Atatürk detayı

Instagram'dan sonra sıra uygulamaya mı geliyor? AK Partili isim 'kapatılmalı' diyerek verdi veriştirdi: Mustafa Kemal Atatürk detayı

Yapay zekâ şirketi OpenAI'de kriz! Yollarını ayırdı

Yapay zekâ OpenAI'de kriz! Yollarını ayırdı

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü... JBL Live 770 BT NC indirimde

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

ÖZEL | İçerik listesi sunuldu, hepsini silmeyi kabul etti! Instagram tam açılacaktı ama... İşte kritik görüşmede yaşananlar

Instagram tam açılacaktı ama... İşte görüşmede yaşananlar

ANKET | Uyanır uyanmaz sabah rutiniydi... Instagram kapandıktan sonra en çok nerede vakit geçiriyorsunuz? YouTube, TikTok, Twitter, Facebook...

ANKET | Instagram kapalıyken en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?

Adalet Bakanlığı ile Google'ı karşı karşıya getiren davaya ilişkin karar belli oldu!

ABD'de şaşırtan Google kararı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.