A101'de 9 bin TL indirimle satışa sunulan iPhone 14'ü sizin için inceledik

A101'in Aldın Aldın Kataloğu'nun 15 Ağustos 2024 Perşembe tarihli yeni sayısı yayınladı. Alışveriş severleri her seferinde şaşırtmayı başaran A101'e şimdi de iPhone 14 (256 GB) geliyor. Apple'ın 2022 yılında tanıttığı bu model, şu anda A101'de 46 bin 999 TL'den satın alınabiliyor. Eğer telefonunuzdan sıkıldıysanız ve yeni bir telefon alma niyetiniz varsa şimdi 9 bin TL indirimle satışa sunulan iPhone 14'e göz atmadan karar vermeyin.

15 Ağustos 2024 Perşembe tarihli A101 Kataloğu'nu bugün duyurmuştuk!

A101 Kataloğu'nda uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden iPhone 14 256 GB

A101'in bu haftaki Kataloğ'nu süsleyen iPhone 14 (256 GB)'ü sizin için inceledik. Yeni bir cep telefonu almak istiyorsanız incelememize bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

iPhone 14 256 GB

iPhone 14 256 GB öne çıkan özellikleri

Super Retina XDR ekran, A15 Bionic çip, çift kamera sistemi, Ceramic Shield, 256 GB depolama, 20 saate kadar video oynatma, Face ID, 5G ve iOS 16. Bu özellikler, iPhone 14'ü sadece bir telefon olmaktan çıkarıyor. iPhone 14 256 GB hayatınızı kolaylaştıracak, eğlendirecek ve üretkenliğinizi artıracak bir teknoloji harikası. 6.1 inç büyüleyici Super Retina XDR ekranı, her görüntüyü canlı renklere bürüyor. A15 Bionic çipin gücüyle her işlem anında gerçekleşiyor. İster oyun oynayın, ister karmaşık uygulamaları kullanın, iPhone 14 sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Sosyal medya paylaşımlarınız için etkileyici fotoğraflar çekin, en sevdiğiniz oyunları yüksek grafik ayarlarında oynayın ve tüm dosyalarınızı tek bir cihazda saklayın. Kısacası, dayanıklı tasarımı ve uzun pil ömrüyle iPhone 14 256 GB her an yanınızda.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kamera performansı çok iyi gerçekten harika bir telefon verdiğiniz paraya sonuna kadar değer."

"İphone 13 128GB kullanıyordum buna geçiş yaptım. Aslında bunu sadece 256GB olduğundan satın almıştım diğer özelliklerinin 13 ile aynı olduğunu düşünüyordum amma velakin öyle değilmiş. RAM ve ekstradan 1 Core farkı kendini hissettiriyor, kamera da 13 e göre cidden gelişmiş, gündüz çekimlerinde portre-manzara denedim bir fotoğrafçı olarak ileteyim gayet yeterli, hani öyle her yere fotoğraf makinesi götürmeye gerek yok diyebilirim."

"Telefona diyecek pek bir şey yok. herkes zaten apple telefonlarını biliyor. çok sık telefon değiştiren birisi değilim. Bir önceki telefonum iphone SE (1.nesil) idi. 13 ile 14 arasında kalan varsa 14 almasını tavsiye ederim."

