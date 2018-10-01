Değişen pazar dinamikleri yeni çözümler üretmeye devam ediyor. normalde perakende zinciri olan ancak zaman zaman teknolojik ürünler de satan A101, şimdi de özel olarak telefon lansmanı yapılan bir kanal haline geldi.

A101'de Honor 7c satılacak!

Honor’un en yeni fiyat/performans şampiyonu cep telefonu modeli Honor 7c, Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan ilk kez ve özel olarak A101’de 11 Ekim’den itibaren satışa sunuluyor. Dual kameralı Honor 7c, yüksek performansı uygun fiyatla bir araya getiriyor.

A101 mağazalarında satılacak olan Honor 7c, 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz kilidi özelliği, dual kamera teknolojisi, portre modu gibi özellikler sunuyor. Honor ve A101 işbirliği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni cep telefonu modeli Türkiye’nin dört bir yanında bulunan A101 şubelerindeki raflarda yer alacak.

Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Honor, kısa zaman içerisinde biri amiral gemisi olmak üzere 4 ürününü arka arkaya Türk teknolojiseverlerin beğenisine sundu. Teknoloji ve tasarımı bir arada sunduğu ürünlerini uluslararası lansmanlarından çok az bir süre sonrasında Türkiye’ye getiren Honor 7c ile sınıfındaki telefonlara fark atacak.

Fiyatı belli değil