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A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

A101, 6 Eylül aktüel ürünleri listesine uygun fiyatlı akıllı telefon General Mobile GM 8 Go'yu de ekledi.

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

BİM ve A101'in devamlı olarak teknoloji severleri memnun ettiği doğrudur. Her hafta sunduğu uygun fiyatlı ürünler ile teknoloji severleri sevindiren market zincirleri, şimdi tekrardan gündemde. Bu haftaki yıldızımız ise General Mobile GM 8 Go!

A101, 6 Eylül’den itibaren satışa sunacağı aktüel ürünlerini duyurdu. A101’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Perşembe gününden itibaren General Mobile’ın giriş seviye akıllı telefonu GM 8’e oldukça uygun bir fiyata sahip olabileceksiniz.

Genel olarak ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: MediaTek MT6739
RAM: 1GB
Depolama: 16GB
Ekran: 5.5 İnç HD+
Arka Kamera: 13MP
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 3500mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Go

Piyasa fiyatı 800 lira olan GM 8’e A101 üzerinden 749 liraya ulaşabilirsiniz. Aralarında aman aman bir fiyat farkı bulunmuyor ancak özellikle euro ve doların arttığı bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Yine de önlem almakta yarar var diye düşünüyorum.

Ürünün 2 sene General Mobile garantisine sahip olacağını da belirtemeden geçmeyelim. Kendisine uygun fiyatlı bir ikici telefon arayanlar için kaçırılmayacak fırsat kesinlikle.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde incelediğimiz General Mobile GM 8, bu modelin biraz daha güçlü donanıma sahip modeli olarak düşünülebilir. O ürünü merak ediyorsanız incelememizi okuyabilir ve videomuzu izleyebilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
A101 General Mobile GM 8 Go

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