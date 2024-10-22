A101’e gelsin diye beklediğimiz Beurer FB 35 Ayak Banyosu alınır mı?

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Ayak bakımında sıklıkla tercih edilen ve kolay bir yöntem olan ayak jakuzisi, ayaklarınıza her zaman iyi gelecek bir uygulama.

Sağlıkla ilgili veya tedavi edici faydalarının yanı sıra, ayak banyoları aynı zamanda bedensel ve ruhsal bir rahatlama sağlıyor. Ayaklarınıza iyi bakmak, genel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi artırmada önemli bir rol oynar.

Beurer markasının sunduğu ayak banyosu cihazı, yoğun ve stresli günlerin ardından kendinizi ve ayaklarınızı rahatlatabilmeniz için ideal bir seçenek. Bu cihaz, su sıcaklığını ayarlayabilme, titreşimli ve kabarcıklı masaj özellikleri ile üç farklı fonksiyon sunuyor.

Ayak banyosu cihazı, titreşimli ve kabarcıklı masaj özellikleriyle donatılmış bir masaj destekli ayak tabanına sahip. Ayrıca, cihazın üzerinde yer alan rahatlatıcı kızılötesi ışık noktaları, ayaklarınızın üzerindeki hassas noktaları hedef alarak daha derin bir rahatlama sağlıyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri de çıkarılabilir silindirik aroma filtresi.

Bu filtre, banyo tuzları veya banyo kristalleri ekleyerek ayak banyonuzu bir aroma terapi seansına dönüştürmenizi sağlar. Bu sayede, sadece ayaklarınızı değil, aynı zamanda zihninizi de rahatlatabilir ve stresinizi azaltabilirsiniz.

Beurer FB 35 model ayak banyosu, pedikür uygulamalarınızı ev konforunda gerçekleştirebilmeniz için tasarlanmış.

Bu cihaz, değiştirilebilir üç farklı başlık ile birlikte geliyor.

Fırça başlığı, ayak tabanınızdaki refleksoloji bölgelerini uyarır. Refleksoloji, vücudun belirli bölgelerine uygulanan basınçla genel sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir.

Masaj başlığı ise, ayaklarınıza rahatlatıcı bir masaj yapmanızı sağlar. Masaj, kan dolaşımını canlandırır ve kasları gevşetir.

Son olarak, nasır sökücü başlık, ölü deri hücrelerini ve nasırları temizler.

Bu ayak banyosu, taşıma sapı sayesinde kolayca taşınabilir ve depolanabilir.

Çıkarılabilir bir sıçrama koruması, banyo esnasında suyun etrafa sıçramasını engeller. Ayrıca, cihazın alt kısmında yer alan kaymaz lastik ayaklar, zemin üzerinde istenmeyen kaymaları önlemeye yardımcı oluyor.

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Beurer FB 35 Ayak Banyosu evinizin konforunda rahatlatıcı bir masaj deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Bu ayak banyosuna gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Ürün gayet güzel ve kaliteli. Alırken aklımdaki soru işareti sıcaklık ayarı olmamasıydı ancak zaten sürekli masaj yaptığı için belli bir süre kullanabiliyorsunuz sıcaklık kontrolüne gerek kalmıyor. Çok memnunum.

Gürültüsü dışında hiç bir kusuru yok. Masaj modları yeterli güçte. Belki sevdiğiniz bir müziği kulaklıkla dinleyerek, gürültüsünü daha az duyabilir ve daha keyifli bir spa deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sıkıntısız şekilde teslim aldık. ürünü daha önce denemiştik, gayet başarılı.

İyi çalıştı ve kalite standarlarına uygun, kullanımı kolay. Aile için evde olması gereken ürünlerden biri.

Kan dolaşımı için iyi bir ayak banyosu.

Beurer FB 35 ayak banyosu ev için gerçek bir sağlık deneyimidir! İlk kullandığım andan itibaren, sunduğu sayısız özellikten etkilendim. Titreşim ve kabarcık masajı anında rahatlama sağlar ve entegre kızılötesi ısı, uzun bir günün ardından özellikle keyifli olan ayaklara kan akışını destekler.

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