A101'e Skechers ayakkabı geliyor! İşte 12 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

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A101'in Aldın Aldın Kataloğu'nun 12 Eylül 2024 Perşembe tarihli yeni sayısı yayınladı. Alışveriş severleri her seferinde şaşırtmayı başaran A101'e şimdi de Skechers spor ayakkabılar geliyor. Samsung cep telefonu, JBL kulaklık ve Philips marka ürünler de öne çıkan diğer ürünler arasında yer alıyor. Tabii ki bununla da bitmiyor; beyaz eşyalar, oyuncu koltukları, valizler de kataloğu süslüyor. Bu hafta A101 aktüel kataloğunda başka neler var diye merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...
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