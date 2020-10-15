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A101 iletişim bilgileri, bölge müdürlükleri ve çağrı merkezi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

A101, ilk marketini 2008'de açmış olan Türkiye'deki en büyük market ve perakende zincirlerinden biridir. Kurulduğu günden bu yana müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı amaçlar. Peki bu marketler zincirine nasıl ulaşabilirsiniz? Sizler için A101 iletişim numarası, çağrı merkezi, şikayet hattı ve gerekli tüm bilgileri derledik.

A101 iletişim bilgileri, bölge müdürlükleri ve çağrı merkezi

İçindekiler

  • A101 Genel Merkezi İletişim Bilgileri
  • A101 Çağrı Merkezi
  • A101 Şikayet Hattı Var Mı?
  • A101 Bölge Müdürlükleri

Bugün A101, 54.000 çalışanı, 600'den fazla tedarikçisi ve milyonlarca müşterisi ile Türkiye'nin en büyük marketlerinden biridir. Tüketicilerin dilek ve şikayetlerini dile getirmek için iletişim kurması, firmanın sürdürülebilir kalite politikası açısından oldukça önemlidir. Şimdi dilerseniz A101 market zincirlerinin önemli iletişim numaralarına geçelim. İşte A101 iletişim bilgileri...

A101 Genel Merkezi İletişim Bilgileri

A101 Genel Merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alır. Tam adres ve iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz.

  • A101 Genel Müdürlük Adres: Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4 B/1 Üsküdar, İstanbul
  • A101 Genel Müdürlük Telefonu: 0850 822 99 00
  • A101 Genel Müdürlük Faks: 0216 630 11 10

    A101 Çağrı Merkezi

    A101 marketler zincirinin kolayca ulaşabileceğiniz bir çağrı merkezi mevcuttur. Satın almayla ilgili karşılaştığınız her türlü sorun ile öneri, dilek ve şikayetlerinizi çağrı merkezi aracılığıyla yetkililere ulaştırabilirsiniz. Çağrı Merkezi iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz.
    A101 Çağrı Merkezi: 0850 808 2101

    A101 Şikayet Hattı Var Mı?

    A101 marketleri ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de şikayet hattının olup olmadığıdır. Firmaya şikayetlerinizi çağrı merkezi ile iletişime geçerek ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra internet sayfası üzerinden form doldurarak dilek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Formlara ulaşmak için TIKLAYINIZ!
    Site üzerindeki formlar farklı konulara göre ayrılmıştır. Online satış, kapıda ödeme ve mağaza alışverişleri için ayrı olarak formlar bulunur. Şikayetiniz hangi birim ile ilgili ise site üzerinden o forma tıklamanız gereklidir. isim ve soyisim, e-mail adresi, telefon numarası ve mesajınızı eksiksiz yazmanız firmanın şikayet birimi için yeterli olacaktır. Ardından A101 müşteri temsilcisi sizlere en kısa süre içerisinde dönüş yapar.

A101 Bölge Müdürlükleri

A101 Bölge Müdürlükleri, Türkiye'nin farklı birçok ilinde yer alır. Büyük şehirlerde de müşteri talebini karşılayabilmek adına birden fazla birim mevcuttur. Sizler için gerekli olabilecek bazı önemli bölge müdürlüklerinin adres ve iletişim numaralarını derledik.
A101 Adana Bölge Müdürlüğü
Adres: Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Celal Bayar Bulvarı No: 33 Yüreğir, Adana
İletişim: 0(850) 822 99 11
A101 Ankara Gölbaşı Bölge Müdürlüğü
Adres: Gaziosmanpaşa Mah. 336 Cad. No:9/2 Gölbaşı/Ankara
İletişim:0 (850) 822 99 46
A101 Bursa Bölge Müdürlüğü
Adres: İzmir Yolu, Gökçeköy Girişi / Bursa
İletişim:0 (850) 822 99 09
A101 İzmir Torbalı Bölge Müdürlüğü
Adres: Çapak Mahallesi 2549. Sokak No: 9 35860 Torbalı, İzmir
İletişim: 0 (850) 822 99 21
A101 Konya Bölge Müdürlüğü
Adres: Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi T.Ziyaeddin Akbulut Caddesi 6. Sokak No: 5 42050 Selçuklu, Konya
İletişim: 0 (332) 239 22 02
A101 İstanbul Kadıköy Bölge Müdürlüğü
Adres: Anadolu Mah. Kanuni Cad. No:18/B Tuzla, İstanbul
İletişim: 0 (850) 822 99 05
A101 İstanbul Küçükçekmece Bölge Müdürlüğü
Adres: Ulus Mah. Çatalca Yolu C Blok 599/4 Büyükçekmece, Istanbul
İletişim: 0 (850) 822 99 34
A101 Trabzon Bölge Müdürlüğü
Adres: Koru Mahallesi, Şükrü Albayrak Caddesi No: 7 Yeşilyalı Arsin, Trabzon
İletişim: 0 (462) 717 61 91
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