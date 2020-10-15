A101 iletişim bilgileri, bölge müdürlükleri ve çağrı merkezi

A101 Çağrı Merkezi

A101 marketler zincirinin kolayca ulaşabileceğiniz bir çağrı merkezi mevcuttur. Satın almayla ilgili karşılaştığınız her türlü sorun ile öneri, dilek ve şikayetlerinizi çağrı merkezi aracılığıyla yetkililere ulaştırabilirsiniz. Çağrı Merkezi iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz.

A101 Çağrı Merkezi: 0850 808 2101

A101 Şikayet Hattı Var Mı?

A101 marketleri ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de şikayet hattının olup olmadığıdır. Firmaya şikayetlerinizi çağrı merkezi ile iletişime geçerek ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra internet sayfası üzerinden form doldurarak dilek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Formlara ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Site üzerindeki formlar farklı konulara göre ayrılmıştır. Online satış, kapıda ödeme ve mağaza alışverişleri için ayrı olarak formlar bulunur. Şikayetiniz hangi birim ile ilgili ise site üzerinden o forma tıklamanız gereklidir. isim ve soyisim, e-mail adresi, telefon numarası ve mesajınızı eksiksiz yazmanız firmanın şikayet birimi için yeterli olacaktır. Ardından A101 müşteri temsilcisi sizlere en kısa süre içerisinde dönüş yapar.