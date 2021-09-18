HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. A15 Bionic, selefi A14 Bionic’e oranla ne kadar güçlü?

A15 Bionic, selefi A14 Bionic’e oranla ne kadar güçlü?

18.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 GPU’su selefine oranla ne kadar güçlü? Apple etkinlikte güç farkı tarafında bazı bilgileri paylaştı. Fakat CPU ya da GPU tarafında nasıl bir fark olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

A15 Bionic, selefi A14 Bionic’e oranla ne kadar güçlü?

Apple uzun süredir sabırsızlıkla beklenen yeni nesil iPhone modellerini sonunda tanıttı. 14 Eylül’de gerçekleşen etkinlikte iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri tanıtıldı. Nitekim aynı gün bu telefonların Türkiye fiyatları da açıklandı.

Kuşkusuz yeni nesil iPhone modellerinin selefine göre en öne çıkan artısı, gücü. Keza geri planda çok bir yenilik olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Tabi birkaç ufak yenilik de kamera tarafına mevcut.

Peki güç tarafında iki nesil arasında ne kadar fark var? Apple etkinlikte güç farkı tarafında bazı bilgileri paylaştı. Fakat CPU ya da GPU tarafında nasıl bir fark olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Adsiz-17-3

iPhone 13’ü test etme imkanı bulan bazı mecralar telefona Geekbench testi uyguladılar. Böylece iPhone 12 ile iPhone 13 arasındaki güç farkı da ortaya çıkmış oldu.

Test sonuçlarına göre iPhone 13 Pro’da yer alan GPU ünitesi, iPhone 12 Pro’da yer alan GPU ünitesine oranla yüzde 55 daha güçlü. CPU tarafında nasıl bir güç farkı olduğu ise şimdilik belli değil.

Pfizer aşıların etkisinin azaldığını itiraf etti: Üçüncü doz geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Türk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildiTürk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildi
Katlanabilir Pixel modeli ile bu yıl tanışacağızKatlanabilir Pixel modeli ile bu yıl tanışacağız
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.