A15 Bionic, selefi A14 Bionic’e oranla ne kadar güçlü?

Apple uzun süredir sabırsızlıkla beklenen yeni nesil iPhone modellerini sonunda tanıttı. 14 Eylül’de gerçekleşen etkinlikte iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri tanıtıldı. Nitekim aynı gün bu telefonların Türkiye fiyatları da açıklandı.

Kuşkusuz yeni nesil iPhone modellerinin selefine göre en öne çıkan artısı, gücü. Keza geri planda çok bir yenilik olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Tabi birkaç ufak yenilik de kamera tarafına mevcut.

Peki güç tarafında iki nesil arasında ne kadar fark var? Apple etkinlikte güç farkı tarafında bazı bilgileri paylaştı. Fakat CPU ya da GPU tarafında nasıl bir fark olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

iPhone 13’ü test etme imkanı bulan bazı mecralar telefona Geekbench testi uyguladılar. Böylece iPhone 12 ile iPhone 13 arasındaki güç farkı da ortaya çıkmış oldu.

Test sonuçlarına göre iPhone 13 Pro’da yer alan GPU ünitesi, iPhone 12 Pro’da yer alan GPU ünitesine oranla yüzde 55 daha güçlü. CPU tarafında nasıl bir güç farkı olduğu ise şimdilik belli değil.

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