A16 Bionic'li iPhone 14 Pro AnTuTu’da karşımıza çıktı! İşte alınan puanlar

iPhone 14, 7 Eylül'de tanıtıldı. Ancak ABD'de ön siparişleri başlayan telefon 16 Eylül'de piyasaya sürülecek. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşan serinin tanıtılmasıyla, bugüne dek iPhone 14'lerin nasıl olacağına dair sızıntı yapan kaynaklar, artık iPhone 14'lerin test sonuçlarını paylaşmaya başladı. Şimdi ise bu kaynaklar aracılığıyla iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in AnTuTu puanları paylaşıldı.

iPHONE 14 PRO'NUN ANTUTU PUANI ORTAYA ÇIKTI

A16 Bionic'li iPhone 14 Pro ve Pro Max'in AnTuTu puanları Çinli sosyal ağ sitesi Weibo'da yayınlandı. Yayınlanan gönderide, test edilen iPhone 14 Pro modellerinin 1 TB depolama ve 6 GB RAM'e sahip olduğu belirtildi.

Gönderiye göre, iPhone 14 Pro AnTuTu'dan 978 bin 147 puan, 14 Pro Max ise 972 bin 936 puan aldı. Elde edilen bulgular iPhone 13 Pro'ya kıyasla iPhone 14 Pro'nun puanlarının %18,8 arttığı gösterdi. CPU performansı %17, GPU performansı ise %28 arttı.

A16 BIONIC'İN ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'te bulunan 4nm üretim sürecinden geçen A16 Bionic işlemcisi ikisi performans odaklı ve dördü verimlilik odaklı olmak üzere altı çekirdeğe sahip. A16 Bionic, iPhone 14 Pro ve Pro Max'ta oyun ve grafik performansı göstermek adına 5 çekirdekli bir GPU ile eşleştiriliyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde ise A15 Bionic işlemcisi bulunuyor.

