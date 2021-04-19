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A68 eridi: Dünyanın en büyük buz dağı A68 'artık yok'

19.04.2021 04:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar dünyanın en büyük buz dağı olan A68'in eriyerek birçok ufak parçaya ayrıldığı açıklandı.

A68 eridi: Dünyanın en büyük buz dağı A68 'artık yok'

Bir zamanlar dünyanın en büyük buz dağı olan A68'in eriyerek birçok ufak parçaya ayrıldığı açıklandı.

A68, Temmuz 2017'de Antarktika sınırındaki Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan koptuğunda 5 bin 800 kilometre kare büyüklüğündeydi.

ABD Ulusal Buz Dairesi, uydu görüntülerinin buz dağının sayısız ufak parçaya ayrıldığını gösterdiğini ve artık takip edilemediğini açıkladı.

Buz dağı koptuktan sonra akıntılar ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla kuzeye doğru sürüklenmişti.

Geçen yıl Aralık ayında buz dağının Güney Atlantik'teki Güney Georgia Adası'na çarpma ihtimali olduğu belirtilmiş, sonradan buz dağının parçalanmasıyla bu risk ortadan kalkmıştı.

Buz dağının erimesinde, alçak olması da etkili oldu. Ortalama yüksekliği yaklaşık 230 metreydi.

Birçok buzulbilimci A68'in Antartika kıta sahanlığından kopmasının "doğal bir süreç" olduğu görüşünde.

Buz sahanlıkları kar yağışından kaynaklanan birikimi dengeleyebilmek için ana kütleden kopabiliyor.

Çoğu bilim insanı bu nedenle A68'in kopuşunun insan kaynaklı iklim kriziyle doğrudan ilgili olmadığını düşünüyor.

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