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A68a: Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buzdağından büyük bir parça daha koptu

29.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Bir süre öncesine kadar Lüksemburg'un iki katı kadar büyüklüğüyle dünyanın en büyük buzdağı olan A68A'dan dev bir parça daha koptu.

Bir süre öncesine kadar Lüksemburg'un iki katı kadar büyüklüğüyle dünyanın en büyük buzdağı olan A68A'dan dev bir parça daha koptu.

İngiltere hükümeti, Güney Atlantik'te Güney Georgia Adası'na doğru sürüklenen buzdağına geçen ay bir araştırma ekibi göndermişti.

Ama İngiliz Antarktik Araştırma Kurumu'na ait geminin bölgeye ulaşıncaya kadar inceleyecek bir şey kalmayacağından endişe ediliyor.

Uydu görüntüleri, bölünen iki dev parçanın, birlikte Güney Georgia'nın 135 kilometre kadar güneydoğusunda sürüklendiğini gösteriyor. Şu anda birlikte hareket eden iki bloğun yakında birbirlerinden ayrılması bekleniyor.

A68A Temmuz 2017'de Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan koptuğunda 5 bin 800 kilometre kare büyüklüğündeydi.

Geçen hafta yapılan ölçümlerde buzdağının büyüklüğünün 2 bin 450 kilometre kareye indiği görüldü.

Buzdağından kopan parçalardan dördü, Güney Georgia Adası'na 60 kilometre kadar yaklaştı.

Buzdağına A68a ismini ABD Ulusal Buz Merkezi vermişti. Ana kütlenin adı değişmezken, kopan her parça ya da "yavru buzdağları" yeni bir harfle adlandırılıyor. Bölünen son kütlenin adı A68g.

Penguenlere tehdit büyük ölçüde kalktı

Buzdağının Güney Georgia Adası'na çarparak karaya oturması halinde bölgedeki penguenler ve fokların besin kaynaklarına ulaşma yollarının kapanacağından endişe ediliyordu.

Buzdağındaki yeni bölünmeyle, bu tehlikenin büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtiliyor.

Güney Georgia, penguenler ve balıkçıllar için dünyanın en önemli üreme alanı.

Adada yedi milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve 2 milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor.

200 metre derinliğe sahip olan buzdağının erimesiyle deniz suyu sıcaklığının değişeceği, çok büyük miktarlarda tatlı su açığa çıkacağı için planktonik organizmalardan balinalara bölgedeki tüm deniz canlılarının yaşamının olumsuz etkileneceği düşünülüyordu.

Uzmanlar yine de buzdağı parçalarının penguen ve fokların ana besin kaynakları olan balık ve kril bulmasını güçleştirebileceğini söylüyor.

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