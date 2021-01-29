A68a: Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buzdağından büyük bir parça daha koptu

Bir süre öncesine kadar Lüksemburg'un iki katı kadar büyüklüğüyle dünyanın en büyük buzdağı olan A68A'dan dev bir parça daha koptu.

İngiltere hükümeti, Güney Atlantik'te Güney Georgia Adası'na doğru sürüklenen buzdağına geçen ay bir araştırma ekibi göndermişti.

Ama İngiliz Antarktik Araştırma Kurumu'na ait geminin bölgeye ulaşıncaya kadar inceleyecek bir şey kalmayacağından endişe ediliyor.

Uydu görüntüleri, bölünen iki dev parçanın, birlikte Güney Georgia'nın 135 kilometre kadar güneydoğusunda sürüklendiğini gösteriyor. Şu anda birlikte hareket eden iki bloğun yakında birbirlerinden ayrılması bekleniyor.

A68A Temmuz 2017'de Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan koptuğunda 5 bin 800 kilometre kare büyüklüğündeydi.

Geçen hafta yapılan ölçümlerde buzdağının büyüklüğünün 2 bin 450 kilometre kareye indiği görüldü.

Buzdağından kopan parçalardan dördü, Güney Georgia Adası'na 60 kilometre kadar yaklaştı.

Buzdağına A68a ismini ABD Ulusal Buz Merkezi vermişti. Ana kütlenin adı değişmezken, kopan her parça ya da "yavru buzdağları" yeni bir harfle adlandırılıyor. Bölünen son kütlenin adı A68g.