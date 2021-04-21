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  4. AA: ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı

AA: ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı

21.04.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı.

AA: ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre ABD Savunma Bakanlığı, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, bildirimde 2006'da katılımcıların imzasına açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğunun ve yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğinin belirtildiğini kaydetti.

Yetkili, 2006 tarihli mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellendiğini ve programa yeni herhangi ortak katılımcının eklenmediğini söyledi.

Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

Türkiye ilk etapta yüz adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de dört F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise iki F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu altı uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için bin 5 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da bin 5 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

DW / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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