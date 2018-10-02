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AA Bölge Müdürü Altınalan'dan Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'yı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'yı ziyaret etti.

Sultanahmet'te bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, Altınalan, Yazıcı'ya yeni görevinde başarı diledi.

Yazıcı ise AA'nın güvenilir bir haber ajansı olduğunu belirterek, önemli bir kamu hizmeti yaptığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, Altınalan'a teşekkür etti.

Hüseyin Altınalan da Yazıcı'ya AA'nın tarihi ve misyonu hakkında bilgi vererek, Anadolu Ajansı'nın habercilik uygulamaları ve hassasiyetlerini anlattı.

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Hüseyin Altınalan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ziyaret

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