AA ekibi İsrail ordusunun Gazze sınırına yaptığı yığınağı görüntüledi

Bunun yanı sıra İsrail güçleri Gazze sınırına giden bölgelerdeki bazı yolları beton bariyerlerle trafiğe kapattı.

Bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araç yerleştirilmesi "İsrail savaşa mı hazırlanıyor?" sorusunu akıllara getirirken, yerel basın bunu Toprak Günü öncesi Gazze'deki Filistinli gruplara "gözdağı" olarak yorumladı.

- Gözdağı mı savaş hazırlığı mı?

İsrail ordusunun bölgeye çok sayıda tankın yanı sıra zırhlı araç ve iş makinesi konuşlandırdığı görüldü.

SİDEROT (AA) - TURGUT ALP BOYRAZ / MUSTAFA DEVECİ - İsrail ordusu, Filistinlilerin 1976'dan bu yana andıkları "Toprak Günü"nün 43. yıl dönümü öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yaptı.

İsrail ordusu gökyüzüne yerleştirilen balon kameralarla 24 saat bölgeyi izlerken, Gazze sınırının sıfır noktasındaki keskin nişancı kulübelerinde de askerlerin hazır bulunduğu gözlendi.

- Netanyahu: Büyük çaplı savaş son seçenek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Gazze sınırında konuşlu İsrail askeri güçlerini ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

Gazze sınırındaki askeri birliklere takviye gönderdiklerini vurgulayan Netanyahu, "Son günlerde, konuşlu güçlerimizin daha da güçlendirilmesi, daha fazla askeri aracın gönderilmesi ve büyük çaplı bir savaşa hazır olunması talimatını vermiştim." dedi.

"Büyük çaplı bir savaşa girmek zorunda kalmaları durumunda bundan çekinmeyecekleri" tehdidinde bulunan Netanyahu, "Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra bütün İsrail vatandaşları bilsin ki eğer geniş çaplı bir savaşa girmek zorunda kalırsak buna güçlü bir şekilde gireriz." diye konuştu.

- "Kendimiz ve Filistinliler için farklı bir durum istiyorum"

Bölgede askeri hareketlilik artarken, Gazze'ye en yakın Yahudi yerleşim birimlerinden biri olan Nahal Oz'da günlük hayat devam ediyor.