HABER
  4. AA, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e bombardımanını havadan görüntüledi

AA, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e bombardımanını havadan görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

İdlib'in Maarratünnuman ilçesinde çekilen görüntülerde, hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar sonucu kentin harabeye döndüğü dikkati çekiyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Anadolu Ajansı (AA), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırı altında tuttuğu İdlib'in Maarratünnuman ilçe merkezine düşen bombaları, "drone" ile görüntüledi.

Esed rejiminin, İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor. Saldırıların hedefinde ise İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ilçesi yer alıyor.

AA muhabirleri, Maarratünnuman merkezine bombardımanı havadan görüntüledi.

Söz konusu görüntülerde, ilçedeki sivillerin evlerine düşen bombalar kaydedildi.

Görüntülerde, kentin harabeye döndüğü, saldırıların ise hedef gözetmeksizin yapıldığı dikkati çekiyor.

Maarratünnuman merkezi ve kırsalına yoğun saldırılar sonucu on binlerce sivil, ilçedeki evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

- İdlib'deki son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Üniversiteliler demiri sanata dönüştürüyorÜniversiteliler demiri sanata dönüştürüyor
Küçük mucitler ‘hayat kurtaran ev’ projesi geliştirdiKüçük mucitler ‘hayat kurtaran ev’ projesi geliştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone İdlib Maarratünnuman ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran'dan füzeyle vurulan uçağın kara kutusuyla ilgili flaş karar

Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.