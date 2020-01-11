AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir Paris'teki gösteride yaralandı

PARİS (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Dursun Aydemir, Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto için düzenlenen gösteride polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Eylemi yakından takip eden foto muhabiri Aydemir, Paris'teki Lyon Garı çevresinde polisin fırlattığı gaz kapsülünün sol bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Aydemir'e ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık görevlilerince yapıldı.

Bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlendi.

Paris'teki eylemde göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

- AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın da polisin plastik bombasıyla yaralanmıştı

AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 5 Aralık'ta Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken gözünden yaralanmıştı. Görgü tanıklarının beyanına göre, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda yaşanan şiddet olaylarının fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada polisin kullandığı plastik bombanın maskesini patlatarak gözüne isabet etmesi sonucu ciddi şekilde yaralanan Yalçın, yaklaşık 5 saat süren ameliyata alınmıştı. Tedavisi devam eden Yalçın'ın ağır hasar gören sol gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunduğu bildirilmişti.

