AA foto muhabirinin de yaralandığı bölgedeki polis şiddetine soruşturma

PARİS (AA) - Paris Savcılığının, AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ile 3 kişinin yaralandığı emeklilik reformunu protesto gösterilerinde polis şiddeti yaşandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Magenta Bulvarı'nda Yalçın ile 2 gazeteci ve bir eylemcinin yaralandığı gösteriler sırasında polisin şiddet kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Paris Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Yaralanan eylemcinin yerde olduğu sırada iki polis tarafından dövüldüğü ifade edildi.

- Yalçın'ın yaralanması

Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda eylemcilerin bir kapıyı ateşe verdiği olayın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada bir cismin maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.