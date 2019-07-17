BİTLİS (AA) - Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı "Fotoğraflarla 15 Temmuz" sergisi açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Bitlis Adliyesinde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde ve sonrasında çektiği 80 fotoğraf yer aldı.

Adli Yargı Komisyon Başkan Vekili Nilgün Can ile serginin açılış kurdelesini kesen Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün unutulmaması amacıyla sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Dilsiz, 15 Temmuz'un milletin, halkın, çalışanların ve adliyeye gelenlerin zihninden hiçbir zaman silinmemesi amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün öncülüğünde "Fotoğraflarla 15 Temmuz" sergisini açtıklarını ifade etti. Dilsiz, şunları belirtti:

"Sergiyle bin yılın ihaneti 15 Temmuz'u hiçbir şekilde insanlarımızın zihninden silinmesine müsaade etmeme amacını güdüyoruz. Her zaman söylüyoruz, Türkiye'de darbeler tarihi var ancak bu tarih 15 Temmuz'da tamamen değişti. Şimdiye kadar hiç kimsenin uzanamadığı, 'Namahrem elini uzatmasın.' dediğimiz meclisimiz bombalarla yerle bir edilmeye çalışıldı. Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız ve unutturmamak için de elimizden geleni göstereceğiz. Allah bu millete böyle bir felaketi ve ihaneti yaşatmasın. Biz 15 Temmuz'u yaşadık. Torunlarımız ve torunlarımızın torunu 15 Temmuz'u konuşacak."

Dilsiz, açılışa katılan davetlilerle sergiyi gezdi, fotoğrafları inceledi.

Cuma güne kadar gezilebilecek serginin açılışına, adliye ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar katıldı.

