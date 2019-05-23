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AA Genel Müdürü Kazancı'dan muhabirimiz Nişancı için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, haber takibi sırasında uçuruma düşerek hayatını kaybeden Bayburt muhabirimiz Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı - Kazancı: - "Haber takibi sırasında yaşadığı talihsiz olay sonucu uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimize ve muhabirimizi bulmak için görev yaparken şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, Abdulkadir kardeşimizin acılı ailesine, eşi Çiğdem hanıma ve geride bıraktığı iki kızımıza sabır diliyorum"

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren Bayburt muhabirimiz Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kazancı, mesajında, 10 Mayıs Cuma günü Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının ilk andan itibaren başlatıldığını belirtti.

Çalışmaların tüm imkanlar seferber edilerek büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü ifade eden Kazancı, şunları kaydetti:

"Bölgenin arazi yapısı ve elverişsiz hava koşullarına rağmen olayın gerçekleştiği ilk saatlerden itibaren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'yı bulmak için Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu koordinasyonunda Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), İl Özel İdaresi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri gerek sarp arazide gerekse uçurumun alt tarafındaki derede arama çalışması başlatmıştır.

Abdulkadir kardeşimizin sağ bulunmasına olan inancımızla büyük bir azim ve kararlılıkla süren çalışmaların 8. gününde arama çalışmalarında görev alan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit düşmüş, yaşanan bu elim olay acımızı ikiye katlamıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen görevlerini sürdüren ekiplerce, maalesef olayın 14. gününde arkadaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, mesajında, "Haber takibi sırasında yaşadığı talihsiz olay sonucu uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimize ve muhabirimizi bulmak için görev yaparken şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, Abdulkadir kardeşimizin acılı ailesine, eşi Çiğdem hanıma ve geride bıraktığı iki kızımıza sabır diliyorum. Arkadaşımızın uçuruma düştüğü günden bu yana çalışmaları titizlikle takip eden ve desteklerini esirgemeyen başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Ajansımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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