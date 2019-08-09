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AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Haber Akademisinde eğitim alan gazeteci adayları ASELSAN'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, ASELSAN'ı ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında ziyaretler düzenleniyor.

Bu çerçevede ziyaret edilen ASELSAN'da gazeteci adaylarına şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. ASELSAN'ın 400'den fazla proje yürüttüğü belirtilen sunumda, şirketin yapısı ve kuruluş amaçları anlatıldı. Şirketin, ihracatla büyüme hedefi kapsamında 64 ülkeye satış yaptığı aktarıldı.

Savunma sanayi sektöründe habercilik konusuna da yer verilen sunumun ardından şirketin üretim alanları gezildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan Genç Yetenek Geliştirme Programı haber akademisi

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