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AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

AA Haber Akademisinde eğitim alan gazeteci adayları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'ne (ORSAM) ziyarette bulundu.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de verilen "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, gazeteci adayları ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal tarafından ağırlandı.

Uysal, gazeteci adaylarını ORSAM'ın faaliyetlerine ve yayınlarına ilişkin bilgilendirdi.

Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da ziyaretçilere Suriye'de yaşanan krizle ilgili konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

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Anahtar Kelimeler:
haber akademisi ORSAM

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