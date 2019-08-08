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AA Haber Akademisinden Türk Kızılaya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Haber Akademisinde eğitim alan gazeteci adayları, Türk Kızılayı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Türk Kızılaya ziyarette bulundu.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, Türk Kızılayın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Türk Kızılay konferans salonunda gazeteci adaylarını ağırlayan Kan Bağışçısı Kazanımı Birimi Yöneticisi Dr. Metin Kalender, kan bağış sistemiyle ilgili sunum yaptı.

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Anadolu Ajansı Haber Akademisi Genç Yetenek Geliştirme Programı Türk Kızılay

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