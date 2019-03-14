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AA heyeti Pakistan medyasından temsilcilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı heyeti, Pakistan medyasının önde gelen gazetecileriyle Karaçi'de bir araya geldi - Medya buluşmasında AA'nın hizmetleri tanıtıldı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, Uluslararası Operasyonlar Direktörü Ural Yeşil ve Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, Pakistan'ın Karaçi kentinde ülke medyasından temsilcilerle bir araya geldi.

Pakistan medyasının merkezi olan kentte yapılan buluşmaya, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'ın yanı sıra siyasetçiler, gazeteci meslek örgütü temsilcileri ile ülke medyasının önde gelen televizyon, gazete ve haber sitelerinden yüzün üstünde genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve editör seviyesinde davetli katıldı.

Buluşmada Mutanoğlu, AA'nın, dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olduğunu ifade ederek, 99 yıllık ajansın abonelerine her gün binlerce haber, fotoğraf, video ve infografik servis ettiğini söyledi.

Pakistan'ın Asya'nın önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Mutanoğlu, AA'nın çalışmalarıyla Pakistan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçleneceğini ve Pakistan'ın dünyadaki algısının da olumlu yönde değişeceğini ifade etti.

AA'nın ilk muhabirinin Pakistanlı Abdurrahman Gulam Samedani olduğunu hatırlatan Mutanoğlu, "Amacımız Pakistan'dan sadece son dakika haberleri geçmek değil, Pakistan'ın doğal güzelliklerinin, kültürünün ve insanının tanıtılması için çalışmak." dedi.

Ural Yeşil de AA'nın uluslararası yapılanmasına ilişkin davetlilere bilgi verdi. AA'nın İslamabad ofisinin iki gün önce açıldığını anımsatan Yeşil, "Uluslararası bir haber ajansı olarak AA, dünyadaki en etkili haber ajanslarından biri." diye konuştu.

AA'nın Pakistan'da ofis açmasında, ülkenin nüfusu ve stratejik konumu kadar kökleri tarihe uzanan Türkiye-Pakistan ilişkilerinin de etkisi olduğunu kaydeden Yeşil, İslamabad'da açılan ofisin alt kıta haberlerinin merkezi olacağını belirterek, "Pakistan'ın bölgedeki önemi, bize bu bölgeden hayatın her yönüne ilişkin 13 dilde haber geçme imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yeşil, AA aboneliğiyle Pakistan medyasının da anlık olarak dünyaya ilişkin haberlere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

AA'nın abonelerine sunduğu hizmetleri tanıtan Yılmaz Yaman da global ölçekteki televizyon kanalları için geliştirilen AA Video News projesi hakkında bilgi verdi.

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