AA heyeti Pakistan medyasından temsilcilerle buluştu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, Uluslararası Operasyonlar Direktörü Ural Yeşil ve Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, Pakistan'ın Karaçi kentinde ülke medyasından temsilcilerle bir araya geldi.

Pakistan medyasının merkezi olan kentte yapılan buluşmaya, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'ın yanı sıra siyasetçiler, gazeteci meslek örgütü temsilcileri ile ülke medyasının önde gelen televizyon, gazete ve haber sitelerinden yüzün üstünde genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve editör seviyesinde davetli katıldı.

Buluşmada Mutanoğlu, AA'nın, dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olduğunu ifade ederek, 99 yıllık ajansın abonelerine her gün binlerce haber, fotoğraf, video ve infografik servis ettiğini söyledi.

Pakistan'ın Asya'nın önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Mutanoğlu, AA'nın çalışmalarıyla Pakistan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçleneceğini ve Pakistan'ın dünyadaki algısının da olumlu yönde değişeceğini ifade etti.