HABER

AA, İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın havadan çekilen görüntülerinde yıkım gözler önüne serildi

İDLİB (AA) - Anadolu Ajansı, Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki çadır kampı havadan görüntüledi.

Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.

AA'nın havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.

Kah kampı sakini Ahmet Zidan AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı soykırım olarak nitelendirdi.

Akşam saatlerinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu söyleyen Zidan, "Büyük patlamadan sonra farklı patlama seslerin duyuldu. Yangınlar çıktı. Çok sayıda şehit ve yaralı vardı. İnsanlar panikten farklı kamplara kaçtı. Diğerleri de zeytin arazilerine sığındı." dedi.

Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar, Esed rejiminin yaşadıkları yerleşimleri bombalamasının yetmediğini, sığındıkları çadırları da bombalamaya başladığını söyledi.

Ebu Ammar, saldırıdan hemen sonra yaklaşık 500 ailenin yaşadığı çadır kampın boşaltıldığını belirtti.

- "Rüyamda öldüğümü sandım"

Saldırıda babasının ve kız kardeşinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını söyleyen 10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci, "Çadırdayken dünya bir anda kırmızıya dönüştü." dedi.

Kalaaci saldırı anını söyle anlattı:

"Çadırlar yanmaya başladı. babamdan ve kız kardeşimden kan fışkırdığını gördüm. Küçük kardeşlerim ağlıyordu. Rüyamda öldüğümü sandım."

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü unutmadıJandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü unutmadı
Camide yangınCamide yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib İRAN kah çadır saldırı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.