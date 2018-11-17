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AA ile FENA arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

Anlaşma kapsamında taraflar İngilizce haber değişimi yapacak, teknik, editöryal ve mesleki eğitim konularında tecrübe paylaşımında bulunacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

AA ev sahipliğinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlenen Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile FENA Genel Müdürü Elmir Huremovic, iş birliği anlaşmasına imza koydu.

Anlaşma kapsamında ajanslar birbiriyle İngilizce haber değişimi yapacak, teknik, editöryal ve mesleki eğitim konularında tecrübe paylaşımında bulunacak.

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Anadolu Ajansı AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı bosna hersek Elmir Huremovic fena

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