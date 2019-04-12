AA ilk bülteni 99 yıl önce bugün servis etti

"İslam'ın canevi olan Osmanlı Saltanatı merkezinin düşman işgaline geçmesi, bütün ülke ve ulusumuzun en büyük tehlikeyle karşılaşması sonucu olarak bütün Rumeli ve Anadolu'nun giriştiği ulusal ve kutsal savaşım sırasında, Müslüman kişilerin iç ve dış en doğru havadisle aydınlanmalarının zorunlu bir gereksinme olduğu önemle göz önüne alınmış, bunun sonucu, burada en yetkili kişilerden oluşan bir özel kurul yönetiminde, 'Anadolu Ajansı' adı altında bir kurum kurulmuştur.

İlk bültende, memleketin içinde bulunduğu durum ortaya konarak, bu çerçevede AA'nın kuruluş amacına yer verildi. Bültende, AA bültenlerinin dağıtımının taşıdığı öneme yer verilirken, bunun için bir ağ kurulması ve düzenli şekilde işletilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Ajans bültenlerinin ulaştırılması konusunda da yazışmalar yapan Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami Bey'in komutanı olduğu 56'ncı Tümen Komutanlığına, 12 Nisan 1920'de çektiği telgrafta, İstanbul'daki durum hakkında alınacak güvenilir bilgilerin AA'ya esas olmak üzere sürekli olarak bildirilmesini istedi.

Anadolu Ajansının en hızlı araçlarla vereceği havadis ve bilgi, aslında Temsilciler Kurulumuzun belgeli ve asıl kaynaklarının sonucu olacağı için bu ajans bildirimlerinin oraca ve özellikle Müdafaa-i Hukuk örgütümüzce dahi seçilecek caddelere ve toplanılacak yerlere asılması, dağıtımı, dahası bucak ve köylere dek ulaştırılması yolunda olabildiğince çok yayınlanabilmesi için ivedili düzenlemeler yapılması, sonucundan da bilgi verilmesi önemle rica olunur."

İlk bültende ayrıca hem yurt içinden hem yurt dışından haberler yer aldı.

Ajansın servis ettiği ilk bülten şöyle:

"Devlet merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli'nin Müdafaa-i Hukuk azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda, din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için kurulan Anadolu Ajansı, bugünden itibaren göreve başlıyor. Bugün alınan haber ve bilgilerin oralarda da mümkün olduğu kadar fazla kimse tarafından okunup bilinmesi gereğini arz ve açıklamaya yer yoktur. Bu amaçla oralarda dahi özel örgütler meydana getirerek, her gün vereceğimiz bilgilerin telgrafhane kapılarında siyah levhalar üzerine yazılması ve yeterli araç olan yerlerde basılması, yayınlanması ve dağıtılması, nahiyelere ve hatta köylere kadar gönderilmesi hususlarının yerine getirilmesini hepinizin vatan ve millet sevgisinden ve yardımlarından rica ederiz. Bu başlangıçtan sonra, bugünkü son bilgiler aşağıdadır:"

Kurtuluş Savaşı'nda tarihi bir görevi yerine getiren AA, kısıtlı imkanlar ve zor koşullar altında telgraflarla ulaştırılan haberlerin tabedilmesi ya da teksir makineleriyle bazen de elle yazılarak çoğaltılması suretiyle faaliyetlerini sürdürdü. Hem Anadolu'da hem de İstanbul'da milli uyanışa vesile olan AA, Kurtuluş Savaşı'nın içeride ve dışarıda sesi oldu.

AA bugün, Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayınıyla 93 ülkede yaklaşık 6 bin kullanıcıya hizmet veren, 100 ülkede 3 binden fazla çalışanı bulunan, günlük bin 600 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 6 infografik, 400 video yayımlayan ve 15 canlı yayın yapan güvenilir haberin kaynağı olarak kuruluşunun 100. yılına bir kala dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor.

