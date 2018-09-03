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AA, IRNA ve YONHAP'la iş birliği anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

AA'nın, İran'ın resmi ve en büyük ajansı IRNA ve Güney Kore'nin ulusal haber ajansı YONHAP ile imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında yazılı ve görsel haberler karşılıklı olarak kullanılabilecek

Anadolu Ajansı (AA), İran'ın resmi haber ajansı IRNA ve Güney Kore'nin ulusal haber ajansı YONHAP ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Bölgesel ve global ağını genişletmeye devam eden ve bu doğrultuda bir dizi projeyi uygulamaya koyan AA, Asya ve Ortadoğu'nun iki önemli ajansı YONHAP ve IRNA ile iş birliği anlaşması yaptı.

IRNA ile AA arasındaki anlaşmayı, Anadolu Ajansı adına Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, IRNA adına ise Genel Müdür Yardımcısı Ahmed Caferi Çamazketi imzaladı.

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan imza töreninde Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman ve Farsça Haberler Editörü Hikmet Gök hazır bulundu.

- AA ile YONHAP arasında iş birliği anlaşması

Anadolu Ajansı, IRNA'nın yanı sıra Asya Kıtası'nın önemli medya kuruluşlarından Güney Kore'nin ulusal haber ajansı YONHAP ile de iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu ve YONHAP Uluslararası İlişkiler Direktörü Jin Hyung Kim tarafından imzalandı.

Atılan imzaların ardından AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu, IRNA Genel Müdürü Haşimi ve YONHAP Uluslararası İlişkiler Direktörü Kim'e hediye takdiminde bulundu.

Yapılan anlaşma ile AA, YONHAP ve IRNA ile bölgesel ve uluslararası alanda üretilen yazılı ve görsel haberleri karşılıklı olarak kullanabilecek.

İran'ın resmi ve en büyük ajansı ve Güney Kore'nin ulusal ajansı ile yapılan iş birliği anlaşmalarının AA'nın uluslararası etkinliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

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