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AA İslamabad Ofisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı İslamabad ofisinin resmi açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi - Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri: - "Daha fazla uluslararası medya kuruluşunu ve Türk şirketini Pakistan'a bekliyoruz" - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul: "AA, haberleriyle Pakistan'ın gerçek potansiyelini dünyaya gösterecektir" - AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya: "AA, haberleriyle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacaktır" -"Burada tek amacımız bölgede yaşanan gelişmeleri anlatan haberler üretmek değil bunun yanında Pakistan'ın misafirperverliğini, güzelliklerini ve güvenli bir ülke olduğunu uluslararası alanda paylaşarak daha fazla turistin Pakistan'a gelmesini sağlamak"

Anadolu Ajansı (AA) İslamabad ofisinin resmi açılışı, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile İslamabad'da görev yapan çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin katılımıyla yapıldı.

AA'nın İslamabad Ofisindeki açılışta bir konuşma yapan Bakan Çaudri, Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkisinin derin tarihi kökleri bulunduğunu söyledi.

Çaudri, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim sürecinde Pakistan'a açık destek veren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda Alt Kıta Müslümanları Türk halkına büyük destek vermişti. Bu dönemden başlayan ilişkilerimiz ne siyasi konjonktüre ne de kişilere göre şekillenmiştir. İlişkimiz, halklarımızın gönlünde kurulan bağlarla örüldü." diye konuştu.

Pakistan'da uluslararası yayın yapan AA'nın ofisinin açılmasının, Bakanlığınca arzu edilen bir gelişme olduğunu ifade eden Çaudri, "Yakın zamanda AA gibi Pakistan'da ofis açan uluslararası haber ajansları oldu. Daha fazla uluslararası medya kuruluşunu ve Türk şirketini Pakistan'a bekliyoruz." dedi.

Büyükelçi Yurdakul da konuşmasında, İslamabad'da ofis açan AA'nın habercilik alanında tecrübelerini de Pakistan'la paylaşacağını ifade etti.

AA'nın Pakistan'ın gerçekliklerini göstereceğini kaydeden Yurdakul, "AA haberleriyle Pakistan'ın gerçek potansiyelini dünyaya gösterecektir. AA'dan ricam, lütfen bizi Pakistan'ın otantik ve güzel imajını dünyaya göstermek için yapacaklarınızla gururlandırın." değerlendirmesinde bulundu.

- "99 yıllık deneyimimizle abonelerimize binlerce haber sunuyoruz"

Törende bir değerlendirmede bulunan AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya da AA'nın dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olduğunu ifade ederek, "99 yıllık deneyimimizle dünya genelindeki abonelerimize güvenilir bir kaynak olarak binlerce haber, fotoğraf, fotoğraf ve infografik sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın 200 milyonu aşan nüfusu ve Asya'daki stratejik konumuyla AA için önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Özkaya, "AA, haberleriyle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacaktır." dedi.

Türkiye-Pakistan ilişkilerine de değinen Özkaya, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki ilişkinin en önemli örneklerinden biri de 1886'da Peşaver'de doğan ve AA'nın ilk muhabiri olarak bilinen Abdurrahman Gulam Samedani'dir. Samedani, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Çanakkale ve Irak'taki cephelerde Osmanlı ordusunda savaştı. Osmanlı'nın yıkılmasıyla Türk Kurtuluş Savaşı'nda yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyükelçisi olarak Kabil'de görev yaptı. Kendisi bizim tarihimizdeki kahramanlardan biri olarak her zaman hatırlanacaktır."

Özkaya, AA'nın Pakistan'da ofis açarak sadece haber üretmeyi amaçlamadığını da dile getirerek, "Burada tek amacımız bölgede yaşanan gelişmeleri anlatan haberler üretmek değil bunun yanında Pakistan'ın misafirperverliğini, güzelliklerini ve güvenli bir ülke olduğunu uluslararası alanda paylaşarak daha fazla turistin Pakistan'a gelmesini sağlamak." sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Çaudri, Özkaya, Mutanoğlu ve davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

AA'yı ve hizmetlerini tanıtan kısa videoların izletildiği açılışta AA yayınları da tanıtıldı.

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