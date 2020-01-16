AA: Kahire ofisine baskınla gözaltına alınan çalışanlar Mısır savcılığı tarafından sorgulanıyor

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı ajans çalışanlarının Mısır savcılığı tarafından sorgulandığına dair ellerine haber ulaştığını bildirdi. Mısır polisinin, Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanını gözaltına almasına Türkiye'den ve uluslararası camiadan tepki gösterildi. AA konu ile ilgili alan haberinde "1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanın gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu. Haberde Kahire Büyükelçiliği avukatlarının devreye girdiği ancak "Mısır makamlarından yanıt alınamadığı" ifade ediliyor. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama Türk Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, biri Türk vatandaşı iki büro çalışanının gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Siyasilerden geçmiş olsun mesajı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasi, AA Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelere ilişkin görüşmeler sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz isteyerek, Mısır polisinin tutumunu "Türkiye'ye yapılan bir sataşma" olarak niteledi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da konunun yakın takipçisi olduklarını belirtti. MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli de Ajans çalışanlarının gözaltına almasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temelinin olmadığını açıkladı. Basın örgütlerinden tepki Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, "AA ve kurum mensubu gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Mısır'da faaliyet gösteren gazeteciler, ülkeler arasında siyasi hesaplaşmalarda kullanılma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalı. Yetkililer, göz altına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalı, medyayı taciz etme ve susturmaya yönelik asılsız suçlamalara son vermeli."