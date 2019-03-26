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AA, kasırga ve selin vurduğu Beira'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Idai kasırgası ve selin vurduğu Mozambik'in Beira şehri ve çevresindeki yerleşim alanları, yaşanan felaketin izlerini taşıyor - Hayatın durma noktasına geldiği ve büyük bölümüne elektriğin verilemediği Beira'da yaşayanlar, birçoğu sular altında kalan evlerine güçlükle ulaşıyor

BEİRA (AA) - İSMET KARAKAŞ - Idai kasırgası ve selin vurduğu Mozambik'in Beira şehri ve çevresindeki yerleşim alanları, yaşanan felaketin izlerini taşıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda TİKA, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerinin Beira'daki çalışmaları devam ediyor.

AA'nın görüntülediği şehirde, Idai kasırgasının yol açtığı hasar nedeniyle birçok noktaya halen elektrik verilemiyor.

Felaket sonrası su baskınları yaşanırken, çok sayıda ev sular altında kaldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan bölge sakinlerinden geri dönmek isteyenler ise selin geride bıraktıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Tarım arazilerini de etkisi altına alan kasırgada, altyapı da zarar görürken, Beira ile çevredeki yerleşim alanları arasındaki çöken ve tahrip olan yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Suların çekildiği yerlerde ise halk, kasırganın hasarını ve çamuru temizlemek için gece gündüz çalışıyor.

Yetkililer, kasırga ve ardından oluşan selde, havaalanı ile limanın zarar görmemesini şans olarak değerlendirirken, uluslararası yardımların bölgeye bu sayede kolay ulaştığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beria doğal afet kasırga sel

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