AA, kasırga ve selin vurduğu Beira'da

BEİRA (AA) - İSMET KARAKAŞ - Idai kasırgası ve selin vurduğu Mozambik'in Beira şehri ve çevresindeki yerleşim alanları, yaşanan felaketin izlerini taşıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda TİKA, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerinin Beira'daki çalışmaları devam ediyor.

AA'nın görüntülediği şehirde, Idai kasırgasının yol açtığı hasar nedeniyle birçok noktaya halen elektrik verilemiyor.

Felaket sonrası su baskınları yaşanırken, çok sayıda ev sular altında kaldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan bölge sakinlerinden geri dönmek isteyenler ise selin geride bıraktıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Tarım arazilerini de etkisi altına alan kasırgada, altyapı da zarar görürken, Beira ile çevredeki yerleşim alanları arasındaki çöken ve tahrip olan yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Suların çekildiği yerlerde ise halk, kasırganın hasarını ve çamuru temizlemek için gece gündüz çalışıyor.

Yetkililer, kasırga ve ardından oluşan selde, havaalanı ile limanın zarar görmemesini şans olarak değerlendirirken, uluslararası yardımların bölgeye bu sayede kolay ulaştığını belirtiyor.

