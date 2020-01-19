AA: 'Mısır'da gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı'

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ofiste 14 Ocak'ta gözaltına alınan tüm çalışanların serbest bırakıldığını açıkladı.

Salı günü Mısır polisinin düzenlediği baskında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı olan, ofisin mali ve idari işler sorumlusu Hilmi Balcı, Cuma günü serbest bırakılarak İstanbul'a dönmüştü.

Kazancı, Pazar günü diğer üç çalışanın da yaklaşık 3 bin 500 TL kefaletle salıverildiğini, ancak ajansın Kahire ofisinin hâlâ polis kontrolünde olduğunu açıkladı.

Kahire'de AA ofisine yapılan baskın sonrası Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayımlamış, birçok basın örgütünden de tepki gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin olarak "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız" dedi.

Ne olmuştu?

AA, dün akşam TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekiplerinin, güvenlik kameralarını kapatıp internet bağlantısını keserek sabaha kadar ofiste arama yaptıklarını, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarının engellendiğini yazdı.