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  4. AA: 'Mısır'da gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı'

AA: 'Mısır'da gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı'

19.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ofiste 14 Ocak'ta gözaltına alınan tüm çalışanların serbest bırakıldığını açıkladı.

AA: 'Mısır'da gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı'

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ofiste 14 Ocak'ta gözaltına alınan tüm çalışanların serbest bırakıldığını açıkladı.

Salı günü Mısır polisinin düzenlediği baskında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı olan, ofisin mali ve idari işler sorumlusu Hilmi Balcı, Cuma günü serbest bırakılarak İstanbul'a dönmüştü.

Kazancı, Pazar günü diğer üç çalışanın da yaklaşık 3 bin 500 TL kefaletle salıverildiğini, ancak ajansın Kahire ofisinin hâlâ polis kontrolünde olduğunu açıkladı.

Kahire'de AA ofisine yapılan baskın sonrası Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayımlamış, birçok basın örgütünden de tepki gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin olarak "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız" dedi.

Ne olmuştu?

AA, dün akşam TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekiplerinin, güvenlik kameralarını kapatıp internet bağlantısını keserek sabaha kadar ofiste arama yaptıklarını, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarının engellendiğini yazdı.

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen ajans avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazetecinin, gece yarısı serbest bırakıldığı, ancak 1'i Türk vatandaşı 4 kişinin sabah saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

AA, ajansın ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatlarının, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep ettiklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı'nın Mısır'da gözaltına alınan Türk çalışanı Hilmi Balcı İstanbul'da

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