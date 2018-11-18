AA muhabiri Çalkaya evlendi

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Mustafa Çalkaya, hayatını Refia Güzel ile birleştirdi.

Kahramanmaraş'taki Arsan Center Laledan Düğün Salonu'nda yapılan törende, çiftin nikahını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, yazar Rasim Özdenören, Fehim Kaçan ve Şükrü Güzel yaptı.

Nikah törenine, çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

