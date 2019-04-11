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AA muhabiri "yılın fotoğrafçısı" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Hassona, Gazze'deki gösteriler sırasında çektiği sembol fotoğrafla bir kez daha ödüle layık görüldü

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona'nın Gazze'de çektiği sembol fotoğraf, All About Photo internet sitesinin düzenlediği fotoğraf yarışmasında birinciliği kazandı.

Yarışmaya Gazze'deki gösteriler sırasında çektiği sembol fotoğrafla katılan Hassona, jüri tarafından "yılın fotoğrafçısı" seçildi.

Hassona, birinciliği kazanan fotoğrafından dolayı 5 bin dolar ödüle layık görüldü.

- Sembol fotoğraf

Ödüllü fotoğrafta, bir elinde Filistin bayrağı diğerinde sapanla İsrail karşıtı barışçıl gösterilere katılan Filistinli genç eylemci Aid Ebu Amr görülüyor.

AA foto muhabiri Hassona'nın geçen ekim ayında Gazze'deki gösteriler sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimi'ni konu alan "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında da büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelen fotoğraf, Malta Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde de "insan" kategorisinde birinci seçilmişti.

Hassona'nın fotoğrafları daha önce de pek çok ödüle layık görülmüştü.

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