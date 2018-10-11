AA muhabiri Zehra Aydın Turapoğlu anne oldu

ANKARA (AA- Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Ankara Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Zehra Aydın Turapoğlu, anne oldu.

Özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe ''Kerem" adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

