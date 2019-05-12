AA muhabirini arama çalışmaları

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama faaliyetini tüm ekiplerle kapsamlı olarak sürdürdüklerini belirtti.

Vali Ustaoğlu, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile AA Bayburt muhabiri Nişancı'nın bulunması için Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında yürütülen çalışmaları inceleyerek, birim sorumlularından bilgi aldı.

Ustaoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma günü herkesi derinden üzen bir olayın yaşandığını söyledi.

Bayburt Valiliği görevi sırasında Nişancı'yı yakinen tanıdığını ve birlikte çalıştıklarını belirten Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansının Bayburt muhabiri kıymetli kardeşimiz, burada habercilik icra ederken, yol açma çalışmalarını yapan Karayolları ekiplerini takip ettiği sırada maalesef hepimizi derinden üzen bir hadiseyle karşı karşıya kalıyor. Üzerine çıktığı bir kar kütlesinin kayması sonucu uçuruma yuvarlanıyor. Tüm ekiplerimizle, özellikle bölgemizdeki Bayburt, Rize, Trabzon, Erzurum'daki AFAD ekipleri öncülüğünde JÖAK ve JAK timimizin de dahil olduğu çok kapsamlı bir arama faaliyetini yaklaşık 3 gündür burada sürdürüyoruz."